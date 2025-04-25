Geri Çekilen Biyonik Ayaklara Sahip Dreame X50 Ultra Türkiye’de!

Geri çekilen biyonik ayakları sayesinde 6 santimetreye kadar olan eşikleri kolaylıkla aşma özelliğine sahip olan Dreame X50 Ultra Complete Türkiye'de satışa sunuldu. Robot süpürge halı, fayans ve ahşap gibi farklı zemin türlerinde etkili temizlik performansı sergilemesiyle öne çıkıyor.

Dreame, X50 Ultra Complete ile birlikte H14 Dual ıslak ve kuru süpürge, Z30 kablosuz dikey süpürge, PM20 akıllı hava temizleyici ve AirStyle Pro saç şekillendirme ürünleri ile zincir mağazalarda ve online satış kanallarında satışa başladı.

Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, X50 Ultra ile ilgili olarak "Gelişmiş yapay zeka teknolojisi, eşik atlama özelliği sunan ProLeap Sistemi, olağanüstü emiş gücü ve tam otomatik istasyonuyla X50 Ultra Complete, sadece bir robot süpürge değil; aynı zamanda evinizin akıllı bir temizlik asistanı" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Tüm temizlik sürecini kullanıcıdan bağımsız şekilde neredeyse otonom hale getiren bu robot süpürge, temizlik deneyimini gerçek anlamda zahmetsiz hâle getiriyor.”

Dreame X50 Ultra Complete Özellikleri

ProLeap teknolojisini destekleyen Dreame X50 Ultra, 6 cm yüksekliğe kadar olan kapı eşikleri, basamaklar ve çift katmanlı yüzeyler gibi engelleri kolayca aşarak tüm evi temizleyebiliyor. Evin her köşesine ulaşmak için tasarlanan bu model, dar ve alçak alanları da ihmal etmiyor.

VersaLift navigasyon sistemini içeren X50 Ultra, 8.9 cm yüksekliğe kadar alçalabilen DToF sensörü sayesinde yatak, koltuk ve dolap altı gibi temizlemesi zor dar alanlarda üstün performans sergiliyor. AI kamera ve LED yönlendirme ışığıyla karanlık ve dar bölgelerde dahi etkili bir şekilde temizlik sağlıyor.

Dual Flex Arm ve MopExtend RoboSwing teknolojileri sayesinde ise robot süpürgenin yan fırçası ve paspası, alçak alanlara doğru 4 cm kadar uzayarak mutfak dolapları gibi ulaşılması güç bölgelerde bile en küçük tozları dahi yakalayabiliyor.

Gelişmiş HyperStream Detangling DuoBrush teknolojisi, 30 cm uzunluğa kadar insan ve evcil hayvan tüylerini kolayca toplayarak fırçaya dolanmasını engelliyor. Böylece saç ve tüy sorunu ortadan kalkıyor. 20.000 Pa'ya kadar emiş gücü sunan X50 Ultra hem ince tozları hem de büyük kir parçacıklarını tek geçişte temizliyor.

Temizlik performansını artırmak için su haznesine ve temizleme paneline otomatik olarak deterjan karıştıran sistem sayesinde X50 Ultra, daha hijyenik ve etkili bir temizlik sunuyor. AceClean DryBoard Sistemi, sıcak hava ile kurutma işlemiyle paspas pedlerde bakteri oluşumunu engelliyor. Ayrıca toz torbasında bulunan UV ışığı, hijyeni %99.98 oranında artırarak daha sağlıklı bir temizlik sağlıyor.

Dreame X50 Ultra Complete Fiyatı

Dreame X50 Ultra Complete için 64 bin 999 TL fiyat belirlendi. Dreame H14 Dual islak kuru süpürge 24 bin 999 TL, Dreame Z30 dikey süpürge 19 bin 999 TL, Dreame AirStyle Pro saç şekillendirici 14 bin 999 TL, Dreame PM20 hava temizleyici ise 29 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

X50 Ultra Complete'i satın alan kullanıcılar, ürünle birlikte kutu içeriğinde bir adet yedek ana fırça, iki adet yedek yan fırça, üç adet yedek toz torbası, altı çift yedek paspas ped, bir adet yedek 1L temizlik solüsyonu, üç adet yedek toz kutusu filtresi sahibi oluyor.

Bu sayede kullanıcılar standart kullanımda yaklaşık 1 yıl boyunca ek bir yedek parça-sarf malzeme satın alma ihtiyacı duymadan X50 Ultra Complete robot süpürgeyi kullanabiliyor.