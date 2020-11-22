DSÖ’nün Koronavirüs Üçüncü Dalga Uyarısı Endişe Veriyor!

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürüyor ve vakalar hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs üçüncü dalga konusunda insanları uyardı. DSÖ’nün endişe veren uyarısı ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Üçüncü Dalga Ne Zaman Olacak?

Dünya Sağlık Örgütünün üst düzey isimlerinden bir tanesi olan David Nabarro, İsviçre merkezli Solothurner Zeitung gazetesine koronavirüs üçüncü dalga konusunda endişe veren açıklamalarda bulundu. Yaz mevsiminde hükümetlerin gerekli tedbirleri almadığını belirten Nabarro, ülkelerin ikinci dalgayı engellemek için herhangi bir şey yapmadıklarını ifade etti.

David Nabarro, “Hükümetler birinci dalganın ardından yaz aylarında altyapısal ihtiyaçları gidermek için gerekli hamleleri yapmadılar. Şimdi ikinci dalgayı yaşıyoruz. Eğer hükümetler gerekli düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yapıp önlem almazlarsa 2021’in başında üçüncü dalgayı göreceğiz. İsviçre’de vaka ve ölüm oranı çok ciddi seviyeye ulaşabilir” şeklinde konuştu.

Güney Kore gibi Asya ülkelerinin çabalarını takdir ettiklerini ifade eden Nabarro, “Güney Kore’de insanlar corona virüsüyle mücadelede çok etkili. Virüsle mücadele için davranışlarını değiştiriyorlar. Sosyal mesafeye özen gösteriyorlar, maske takıyorlar, hastalandıklarında kendilerini karantinaya alıyorlar. Ellerini ve zeminleri temizliyorlar” ifadelerini kullandı.

Nabarro, Asya ülkelerinin yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yasak ve önlemleri erken gevşetmediğini söyledi ve açıklamasını şu ifadeler ile devam ettirdi: “Yeni tip koronavirüs vaka sayısının düşmesini ve o seviyede kalmasını beklemelisiniz. Avrupa’nın hamlesi erkendi.”

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 21 Kasım’dan itibaren toplam hasta sayısı 440.805 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 12.219’a yükseldi. İyileşen hasta sayısının 440.805 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 4.121 olduğu belirtildi.

Türkiye COVID-19 hasta tablosuna göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8 iken yatak doluluk oranı ise yüzde 54,7. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8 olarak açıklanırken ventilatör doluluk oranının ise %37,6 seviyesinde olduğu belirtildi. Ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise %99,6.