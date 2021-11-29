DSÖ'den Omicron Uyarısı: Aşılılar da Dikkat Etmeli

2019 yılının sonunda bu yana hayatımızın bir parçası haline gelen ve ana gündemi şekillendiren Covid-19, Omicron olarak isimlendirilen yeni bir varyant ile endişeye yol açtı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü, aşı yaptırmış kişilerdeki vaka oranlarında artış beklendiğini duyurarak, aşılı kişilerin de dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

DSÖ: Aşı Yaptırmış Kişiler de Dikkatli Olmalı

Omicron varyantının bulaşıcılık anlamında yüksek risk taşıdığının altını çizen Dünya Sağlık Örgütü, 194 ülkeye gönderdiği bildiride uluslararası seyahat önlemlerinin geç kalınmadan yürürlüğe sokulmasını istedi. Riskli ülkelerden yapılan seyahatlerle ilgili tedbir alınması gerektiğini vurgulayan kurum, bu varyantın eşi görülmemiş bir mutasyon olduğunu belirtti.

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Yeni varyant temelde daha bulaşıcı bir yapıya sahip gibi gözüküyor ve başta henüz aşı yaptırmayanlar olmak üzere, tüm insanlığı önemli ölçüde tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü söz konusu varyantın aşılılar üzerindeki etkileri hakkında "Covid-19 vakalarında aşılarını yaptırmış kişilerde de belli ve öngörülebilir oranda artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başka bir deyişle aşı yaptıran kişilerdeki vaka oranlarında da belirli ve öngörülebilir bir artış bekleniyor. Bu, aşı yaptıran kişilerin de hastalığa yakalanmamak için daha sıkı önlemler alması gerektiği anlamına geliyor. Tabii ki aşılı kişiler, halen aşısızlardan daha yüksek koruma oranına sahipler.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve B.1.1.529 olarak tanımlan yeni koronavirüs varyantı, Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron adını aldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe verici varyant kategorisine dahil edilen Omicron, daha yüksek bulaşıcılık oranına sahip gibi gözüküyor.

Peki siz Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz aşı yaptırdınız mı ve kendinizi koruyacak önlemler almaya devam ediyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.