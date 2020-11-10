DSÖ: Türkiye'ye Asemptomatik Vakaları Açıklaması Çağrısında Bulunuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Prof. Hans Kluge, NTV'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Kluge tarafından yapılan açıklamalar.

DSÖ'den Türkiye Tüm Vakaları Açıklamalı Çağrısı

Türkiye'de salgınla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kluge, "Türkiye’de gördüklerimin beni çok etkilediğini söyleyebilirim. İnsanlar maske takıyor. Sosyal mesafeye uyuyor. Yeni yollar bularak sosyal hayata devam ediyorlar" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "hasta ve vaka sayısı farkı" açıklamasıyla ilgili gelen bir soruya Kluge şu yanıtı verdi:

"Burada anahtar nokta ülkenin gerekeni yapıyor olması. Yani virüs taşıyan ya da virüs şüphesi bulunan kişilerin karantinaya alınması. Hafif vakaların da karantina alınması çok önemli. Türkiye zaten bunu salgının başından beri yapıyor. Vaka tanımlamalarının standart hale getirilmesi durumu var. Bu konuda birçok ülkede sorun var. Türkiye de semptomatik vakalarda olduğu gibi semptom göstermeyen vakalar için de detaylı raporlama yapıyor. Ama temelde yapılan müdahalede bir farklılık yok. Bu konuda asemptomatik vakaların da açıklanması çağrısında bulunuyoruz"

Ülkemizde Son Durum

8 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 395.255 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10.887'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 2.740 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 338.239 olarak açıklandı.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.