DSÖ Türkiye'yi Uyardı: Omicron Fırtınası Geliyor!

DSÖ'den Türkiye için Omicron uyarısı geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün kıdemli doktoru Hans Kluge, Omicron yayıldıkça Avrupa vakalarında önemli artış beklediklerini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Başkanı, ülkeleri, Omicron yayıldıkça COVID-19 vakalarında önemli bir artış için hazırlanmaları konusunda uyardı ve koruma için güçlendiricilerin yaygın olarak kullanılmasını tavsiye etti.

Dr. Hans Kluge Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Omicron'un ortaya çıkmasından bu yana, DSÖ'nün Avrupa bölgesindeki 53 ülkenin en az 38'inde tespit edildiğini ve halihazırda Danimarka, Portekiz ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçoğunda baskın olduğunu söyledi.

Kluge, "Başka bir fırtınanın geldiğini görebiliriz. Haftalar içinde, Omicron bölgenin daha fazla ülkesinde hakim olacak ve zaten gergin olan sağlık sistemlerini eşiğin daha da ilerisine itecek." dedi.

DSÖ'nün Avrupa bölgesi, Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin yanı sıra Türkiye'yi de içermekte.

DSÖ verileri, bölgenin son haftalarda herhangi bir yerdeki nüfus büyüklüğüne kıyasla en yüksek sayıda COVID-19 vakası bildirdiğini gösteriyor. Omicron'dan önce bile yetkililer, Mart ayına kadar hastalıktan 700.000 ölüm daha olacağı konusunda uyarmıştı.

DSÖ'den Türkiye için Omicron uyarısı

Cenevre'deki DSÖ Genel Merkezi, güçlendirici aşıların en savunmasız olanlar için saklanmasını tavsiye etti. Kluge yine de her bireyin güçlendirme dozunu olması gerektiği çağrısında bulundu.

"Güçlendirici aşılar, Omicron'a karşı en önemli savunmadır" dedi.

Kluge, şimdiye kadar Avrupa'daki erken Omicron vakalarının %89'unun öksürük, boğaz ağrısı ve yüksek ateş gibi yaygın COVID-19 semptomlarıyla ilişkili olduğunu söyledi. Çoğu vakanın 20'li ve 30'lu yaşlardaki yetişkinler arasında bildirildiğini ve başlangıçta şehirlerde sosyal ve iş yeri toplantılarında yayıldığını da sözlerine ekledi.

"Yeni COVID-19 enfeksiyonlarının hacmi, daha fazla hastaneye yatışa ve sağlık sistemlerinde ve diğer kritik hizmetlerde yaygın bozulmaya yol açabilir. Hükümetler ve yetkililer, sağlık sistemlerini önemli bir dalgalanmaya hazırlamalı." ifadelerini kullandı.

DSÖ Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Omicron'un Delta varyantından daha hızlı yayıldığını ve zaten aşılanmış veya hastalıktan kurtulmuş kişilerde enfeksiyonlara neden olduğunu söyledi. DSÖ'nün baş bilim insanı, önceki kanıtlara göre daha hafif bir varyant olduğu sonucuna varmayı "akılsızca" olarak nitelendirdi.