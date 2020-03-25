DSÖ Yeni Kavramlar Üretmek İstiyor

Uzak Doğu'da ortaya çıkan ve daha sonra dünya geneline yayılan yeni tür koronavirüs sebebiyle evlerimizde kalmamız, büyük bir önem taşıyor. Dışarıya çıkmamak ise diğer insanlarla fiziksel olarak sosyalleşemememize yarıyor.

İsviçre merkezli Dünya Sağlık Örgütü ise uluslararası halk sağlığını tehdit eden bir durum geliştiğinde devreye girerek insanlığın iyiliği için ortak kararlar alınmasında oldukça ön planda olmasıyla biliniyor.

DSÖ yeni kavramlar yaratmalı

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını esnasında yetkililerden gelen evde kalma emirleri; arkadaş ve aile ile teması kesmek değil, koronavirüsün yayılmadığından emin olmak için uygulanıyor. DSÖ ise bu doğrultuda sosyal mesafe ifadesi yerine fiziksel mesafe sözcüğünü daha uygun buluyor.

Massachusetts Kongre Üyesi Ayanna Pressley, "Şu anda yaptığımız şeyin (evde kalmanın) sosyal mesafe değil, fiziksel mesafe olduğunu iddia ediyorum. Virüsün yayılmasını sınırlamak için aramızda fiziksel mesafe yaratıyoruz, ama bunu; sosyal ilişkilerimizi, topluluk duygumuzu ve ortak amaç duygumuzu sürdürmemizle aynı kararlılıkla yapmalıyız" diyerek önemli bir noktaya değinmiş oldu.

Stanford Üniversitesi psikoloji profesörü Jamil Zak de "sosyal uzaklaşma" ifadesini kullanmayı tamamen bırakmamızın şart olduğunu ifade etti. Sizce hangi kullanın çok daha uygun? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bize aktarabilirsiniz.