Sony'den DualSense İçin Devrim Niteliğinde Patent!

Uzun süredir beklediğimiz özellik, PlayStation 5 ile birlikte sonunda mümkün olabilir. Sony'nin yakın zamanda aldığı DualSense patenti, oyunculara sonunda fiziksel hissiyatı taşıyacak.

"DualSense zaten fiziksel hissiyatı haptic sensörlü tuşlarıyla sağlamadı mı?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Ancak yeni alınan patent, yalnızca bir mekanik hissiyat değil, aynı zamanda sıcaklık ve soğukluğu sağlayacak bir devrimi ön görüyor.

DualSense Oyun Ortamına Göre Sıcak ve Soğuk Olacak

Oyunların grafikleri her geçen gün artarken ve VR gibi teknolojiler ortaya çıkarken çoğumuzun hayal ettiği koku ve doku hissiyatı, gerçeklik algımızı bozmak için gerekli olan tek şey gibi duruyordu. Sony'den bu konuda önemli bir adım geldi.

Sony'nin yeni patent, DualSense'in plastik yüzeyine sıcaklığı ve soğukluğu iletebilen bir jel eklemeyi ön görüyor. Örneğin karakteriniz sıcak bir çölde yürürken elleriniz ısınıyor, büyük bir kar fırtınasında ise DualSense buz kesiyor.

Şimdilik bu teknolojinin patent seviyesinde olduğunu ve bir kontrolcüyü baştan tasarlamayı gerektirdiğini söylememizde fayda var. Ancak son yıllarda oyuncu deneyimine odaklanan Sony'nin özel bir kontrolcüyü bu şekilde sunması, şaşırtıcı olmaz.