Dubai'de 130 Milyon Dolarlık En Pahalı Evi Bir Türk Vatandaşının Satın Aldığı Ortaya Çıktı!

Türkiye'de konut fiyatlarındaki yüksek artış, gayrimenkul yatırımcılarının yurt dışındaki pazara yönelmesine sebep oluyor. Yapılan son açıklamalara göre Türkler genellikle Dubai, Makedonya, Londra, Almanya, Kosova ve ABD'de ev satın almayı tercih ediyor.

Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Şerif Nadi Varlı da konuyla ilgili açıklama yaparken, Dubai'deki en pahalı konutu da bir Türk vatandaşının satın aldığını belirtti.

Dubai'deki En Pahalı Ev Bir Türk'e Ait

Gayrimenkul yatırımcıları, Türkiye'de yaşanan yüksek fiyat artışından kaynaklı yurt dışındaki konutlara yatırım yapmaya öncelik verdi. Yatırımcılar Türkiye'dekiyle hemen hemen aynı fiyata denk gelen yatırımlarını farklı ülkelerde yapmaya başladı.

En çok yatırımın yapıldığı ülkelerden biri olan Dubai'de 2023 yılında en pahalı konut satışı 130 milyon dolar olara kaydedildi. Üstelik bu evi satın alan kişinin de bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Cemiyet Sosyete sitesindeki habere göre, Türkler genelde Makedonya, Kosova, Londra, Almanya ve ABD ülkelerinden daire almaya başladı. 2023 yılında da 120 bin Türk vatandaşının bu ülkelerden ev satın aldıkları belirtildi.

Şerif Nadi Varlı da konuyla illgili şu açıklamaları yaptı: