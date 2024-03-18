Dubai'de 130 Milyon Dolarlık En Pahalı Evi Bir Türk Vatandaşının Satın Aldığı Ortaya Çıktı!
Yapılan açıklamalara göre 2023 yılında Dubai'deki en pahalı evi satın alan kişinin bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar!
Türkiye'de konut fiyatlarındaki yüksek artış, gayrimenkul yatırımcılarının yurt dışındaki pazara yönelmesine sebep oluyor. Yapılan son açıklamalara göre Türkler genellikle Dubai, Makedonya, Londra, Almanya, Kosova ve ABD'de ev satın almayı tercih ediyor.
Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Şerif Nadi Varlı da konuyla ilgili açıklama yaparken, Dubai'deki en pahalı konutu da bir Türk vatandaşının satın aldığını belirtti.
Dubai'deki En Pahalı Ev Bir Türk'e Ait
Gayrimenkul yatırımcıları, Türkiye'de yaşanan yüksek fiyat artışından kaynaklı yurt dışındaki konutlara yatırım yapmaya öncelik verdi. Yatırımcılar Türkiye'dekiyle hemen hemen aynı fiyata denk gelen yatırımlarını farklı ülkelerde yapmaya başladı.
En çok yatırımın yapıldığı ülkelerden biri olan Dubai'de 2023 yılında en pahalı konut satışı 130 milyon dolar olara kaydedildi. Üstelik bu evi satın alan kişinin de bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
Cemiyet Sosyete sitesindeki habere göre, Türkler genelde Makedonya, Kosova, Londra, Almanya ve ABD ülkelerinden daire almaya başladı. 2023 yılında da 120 bin Türk vatandaşının bu ülkelerden ev satın aldıkları belirtildi.
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Şerif Nadi Varlı da konuyla illgili şu açıklamaları yaptı:
"Türklerin yatırım yaptığı en önemli destinasyon Dubai oldu. 2023 yılında Dubai listelerinde ilk defa Türk yatırımcılar top 10 gayrimenkul yatırımı yapan milletler arasına girdi. Dubai'de 2023 yılında en pahalı konut satışı 130 milyon dolar ile bir Türk’e yapıldı. Vartur olarak bizde 2023 yılında nasibini alan en önemli Türk ortaklı emlak ofisi olduk. 25 kişilik ekibimizle Türk müşterilerin yoğun talebini görüyoruz. Türkler bundan 10 yıl önce yılda 130 milyon dolar yurt dışında gayrimenkul alımı yaparken, 2024 ocak ayında 133 milyon dolarlık alımla bunu 1 ayda harcamış oldu. İlginin artışı hakkında da önemli bir sinyal vermektedir."
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