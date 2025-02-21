Türkçe Destekli Dune: Awakening'in Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı

Duyurulduğu ilk günden itibaren büyük bir merak içerisinde beklenmeye başlanan Dune: Awakening'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı. Peki, Dune evreninde tehlikeli bir maceraya adım atacağımız yeni oyun ne zaman çıkacak?

Dune: Awakening Çıkış Tarihi

Geliştirici Funcam yeni Dune oyununa dair önemli bilgiler paylaştı. Açık dünya devasa çok oyunculu hayatta kalma oyunu 20 Mayıs 2025 tarihinde Steam aracılığıyla PC platformuna çıkacak. Ön sipariş sürecinin çok yakında başlayacağı belirtildi.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun içinç 49,99 dolar (1.819 TL) fiyat etiketi belirlendi. Steam sayfasında bölgesel fiyatlandırmanın olacağına yönelik bilgi mevcut. Oyunu ön sipariş veren oyuncular Muad’dib’in Teraryumu'na sahip olabilecek.

Yüzlerce oyuncunun mücadele edeceği oyunda karakter oluşturma sistemi de bulunacak. Çıkış tarihi ve fiyat duyurusu ile birlikte Dune: Awakening - Karakter Oluşturma ve Karşılaştırma Modu erişime açıldı.

Oyuncular bu mod sayesinde karakter oluşturabilir. Bu moda erişmek için oyunun Steam sayfasını ziyaret edin ve ardından "İndir" butonuna tıklayın. Bunun ardından indirme ve yükleme işlemleri gerçekleşecektir.