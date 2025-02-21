Yıllardır Beklenen PlayStation 6'nın Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Sony Computer Entertainment tarafından geliştirilen PlayStation, 1994 yılında piyasaya sürülerek oyun dünyasına damga vurdu. Serinin ilk konsolu dünya genelinde 100 milyonu aşkın satış adedine ulaştı. Elde edilen bu başarı üzerine 2000 yılında serinin ikinci konsolu PlayStation 2 (PS2) satışa sunuldu.

Önceki konsoldan daha başarılı olan PS2 tüm dünyada 150 milyon adet satıldı. 2006 yılında PlayStation 3, 2013 yılında PlayStation 4, 2020 yılında PlayStation 5 ve son olarak 2024'te PlayStation Pro çıktı. Peki, yeni oyun konsolu PlayStation 6 ne zaman çıkacak?

PlayStation 6 Çıkış Tarihi

Eski PlayStation Başkanı Shuhei Yoshida, PS6'nın çıkış tarihi ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yoshida, bir röprotaj esnasında PlayStation 6 konsolunun 2027 veya 2028 yılında satışa sunulacağını öne sürdü.

Yoshida ayrıca yeni Xbox konsolunun da aynı yıl piyasaya sürülebileceğine yönelik bir tahminde bulundu. Sony ve Microsoft konuya dair resmî bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla yeni konsollar farklı tarihte de çıkabilir.