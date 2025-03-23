Türkçe Destekli Dune: Awakening için Gereken Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Funcom'un geliştirdiği ve Mayıs 2025'te oyuncularla buluşması beklenen Dune: Awakening için geri sayım başladı. Oyun dünyasında büyük bir heyecanla beklenen bu yapım, hayatta kalma türünde olacak ve devasa bir açık dünyada geçecek. Açık dünya konseptiyle ilgili beklentiler artarken oyunun sistem gereksinimleri de oyuncular tarafından merak ediliyordu. Neyse ki Funcom, Dune: Awakening sistem gereksinimlerini açıkladı.

Dune: Awakening Sistem Gereksinimleri

Açıklanan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum seviyede yani 1080p 30fps kalitesinde oynayabilmek için Intel Core i5-7400 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon 5600XT (6 GB) ya da Intel Arc A380 ekran kartı ve en az 60 GB boş depolama alanı gerekecek. Bu gereksinimler oyunu çalıştırmak için yeterli olacak.

En yüksek yani 2160p 60fps kalitede oynayarak daha fazla keyif alabilmek içinse Intel Core i7-11700K veya AMD Ryzen 7 5800X işlemci, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) veya AMD Radeon RX 7800 XT (12 GB) ekran kartı ve en az 75 GB depolama alanı gerekecek. Detaylı gereksinim tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dune: Awakening sistem gereksinimleri şu şekilde sıralandı;

Ayarlar Minimum (Düşük) Orta Önerilen (Yüksek) Ultra Çözünürlük ve Kare Hızı 1080p 30fps 1080p 60fps 1440p 60fps 2160p 60fps İşletim Sistemi Windows 10 64-bit (veya daha yenisi) Windows 10 64-bit (veya daha yenisi) Windows 10 64-bit (veya daha yenisi) Windows 10 64-bit (veya daha yenisi) İşlemci Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon 5600XT (6 GB) / Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB) / AMD Radeon RX 6600 (8 GB) / Intel Arc A770 NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) / Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) / AMD Radeon RX 7800 XT (12 GB) Depolama 60 GB (SSD) 75 GB (SSD) 75 GB (SSD) 75 GB (SSD)

Dune: Awakening, PC için 20 Mayıs 2025'te piyasaya sürülecek. Oyunun fiyatı ise 50 dolar olacak. Bu da güncel dolar kuruyla (23 Mart - 1 dolar = 37,96 TL) 1.898 TL'ye denk geliyor. Tabii firma ülkemize özel bir düzenleme yapabilir ve bu durumda daha düşük bir fiyatla karşılaşabiliriz. Üstelik bu ihtimalin yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Zira oyun, Türkçe dil desteğiyle çıkacak.

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