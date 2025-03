3.053 TL Değerindeki 6 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunmaya devam eden Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket bu kez beş farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı. Steam'de ise bir oyun bedava oldu.

Ücretsiz Dağıtılan 6 Oyunu Kaçırmayın

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Beholder 3, Dark Deity: Complete Edition, Endling - Extinction is Forever, Syberia - The World Before ve Wall World yer alıyor. Prime Gaming'in resmî web sitesinden Prime hesabınıza giriş yapabilir ve bu oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam'de ise Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning bedava dağıtılıyor. 18 Mart TSİ 20.00'ye kadar bu oyunu Steam hesabınıza ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Bunun için oyunun Steam sayfasından "Hesaba Ekle" butonuna tıklamanız yeterli.

Ücretsiz sunulan oyunlar arasında Syberia - The World Before öne çıkıyor. Microids tarafından geliştirilen Syberia: The World Before, point & click oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Başarılı şekilde tasarlanmış bulmacaların yer aldığı oyun 81 Metacritic puanına sahip.

Yayıncılığını HandyGames'in üstlendiği Endling - Extinction is Forever da satışa sunulduğu dönemde çok sevilmişti. Başarılı bir atmosfere sahip olan oyun, yavrularını korumaya çalışan tilkiyi konu alıyor.