Dünya Sağlık Örgütü: "Kahramanmaraş Depremi 23 Milyon İnsanı Etkiledi"

6 Şubat tarihinde yaşanan iki depremin ardından Türkiye'de 10 il ve Suriye'de birçok bölge ağır hasarlar aldı. Dünya Sağlık Örgütü, 8 Şubat'ta yapılan açıklamada 3. Seviye Acil Durum ilan etti.

Ayrıca konuya ilişkin yapılan açıklamarda bazı önemli bilgilere yer veren Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye ve Suriye'de toplamda 23 milyon insanın depremden etkilendiğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus: "Artık Zamana Karşı Bir Yarış"

Aynı gün içerisinde yaşanan 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki iki Kahramanmaraş depreminin ardından dünyanın birçok bölgesinden hem Türkiye'ye hem de Suriyeye taziye mesajları ve destek geldi.

Onlarca ülke tarafından yürütülen dünyanın önemli kurumlarından Dünya Sağlık Örgütü, yaşanan depremin 1,4 milyon çocuk da dahil olmak üzere 23 milyon insanı etkilediğini belirtti.

Ayrıca Türkiye'nin krize yanıt verme konusunda güçlü bir kapasiteye sahip olduğu ancak Suriye'nin son yıllarda yaşanan iç savaş ve kolera salgını nedeniyle büyük tehlike altında olduğunu söyledi.