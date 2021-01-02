Dünya'nın Yaşanabilir Olması Tamamen Şans Eseri

Yapılan son araştırmaya göre Dünya'nın yaşanabilir olması şans eseri. Yaklaşık 100.000 potansiyel gezegen üreten ve her birinde farklı iklim simülasyonlarını test eden araştırma, Dünya'nın 3 milyar yıl boyunca şans eseri ayakta kaldığını gösteriyor.

Southampton Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırmaya göre, Dünya gezegeninin milyarlarca yıldır şanslı olduğu için yaşanabilir durumda kaldığı gözlemlendi.

Southampton Üniversitesi'ndeki bilim adamları, rastgele oluşturulmuş 100.000 gezegenin iklim değişikliğinin kitlesel bir simülasyonunu gerçekleştirdiler.

Dünya'daki gibi yaşamın üç milyar yıl boyunca sürüp sürmediğini görmek için her gezegen 100 kez simüle edildi ve her seferinde meydana gelen iklim değişikliği olayları rastgele belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre bu gezegenlerin yüzde 9'u (8.700 tanesi) en az bir kez başarılı oldu, ancak bunların neredeyse tamamı (yaklaşık 8.000) yüzde 50'den daha az başarılıy kaldı. Ayrıca yaklaşık 4.500 tane gezegen ise yüzde 10'dan az başarlı olarak üzerindeki yaşamı devam ettiremedi.

Southampton Üniversitesi'nin bu araştırmasına göre Dünya'daki yaşamın 3 milyar yıldır devam etmesi tamamen şans eseri. Hatta her geçen gün daha da hasar alan Dünya gezegenimiz, bu simülasyonda -en azından potansiyel anlamda- olmaması gerekiyor.

Dünya'nın yaşanabilir olması şans eseriymiş

Nature Journal Communications Earth and Environment dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Gezegen Sistem Bilimi uzmanı Profesör Toby Tyrrell araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Dünya gibi gezegenlerin milyarlarca yıldır üzerindeki yaşamı devam ettirip ettirmemesinde şansın önemli bir faktör olduğunu söyledi:

"Dünya'da sürekli, istikrarlı ve yaşanabilir bir iklim dengesi kurabilmek oldukça kafa karıştırıcı. Komşularımız Mars ve Venüs halihazırda yaşanabilir sıcaklıklara sahip değil. Ancak Dünya bugün yalnızca yaşanabilir bir sıcaklığa sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda bunu üç ila dört milyar yıl boyunca korumayı başarıyor."

Ayrıca Prof. Tyrrell'e göre farklı bir zaman diliminde büyük bir asteroit Dünya'ya çarptıysa Dünya yaşanabilirliğini tamamen kaybetmiş olacaktı. Bundan dolayı Dünya'nın herhangi bir ikizinin olmadığını düşünen Tyrrell, evrenin başka yerlerinde bu şartlarda yaşanabilir bir gezegenin çok zor bulunabileceğini belirtti.