Dünyadaki Toplam Milyarder Sayısı Belli Oldu: Servetleri Bir Yılda Türkiye Ekonomosini İkiye Katladı!

2024 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde dünyadaki pek çok milyarderin her sene olduğu gibi bu yıl da servetlerine servet kattığına şahit olduk. Bununla birlikte pek çok yeni iş insanı, sanatçı ve sporcu da milyarderler listesinin yeni üyeleri oldu.

İsviçre merkezli ünlü banka UBS, 2024 yılına ilişkin yeni milyarder raporunu yayınladı. Yeni rapor, dünyadaki toplam milyarder sayısını ve bu milyarderlerin toplam servetini gözler önüne seriyor.

Dünyadaki Toplam Milyarder Sayısı 2600'ü Geçti

Paylaşılan verilere göre, 2024 yılında dünya 138 yeni milyardere ev sahipliği yaptı. Böylece dünyadaki toplam milyarderlerin sayısı 2.682’ye ulaştı. Söz konusu milyarderlerin toplam serveti ise dudak uçuklatan cinsten.2024 yılında 2 trilyon dolarlık artış gösteren toplam milyarder serveti, bu artışla Türkiye'nin toplam ekonomisini ikiye katladı. Yıl sonuna geldiğimizde süper zenginlerin toplam serveti 12 trilyondan 14 trilyon dolara ulaştı.

Şu anda nüfusunun 8 milyarın biraz üzerinde olduğunu bildidiğimiz dünyada toplam küresel gayrisafi yurt içi hasılanın 105,4 trilyon dolar seviyesinde seyrettiği bildiriliyor. Söz konusu tablo milyarderlerin sahip olduğu servetin biz normal insanlara kıyasla ne denli büyük bir servete sahip olduğunu açıkca ortaya koyuyor.

Rapor, en çok sayıda milyardere sahip olan ülkenin ABD olduğunu ortaya çıktı. 835 milyarderin bulunduğu ülkeyi Çin ve Hindistan'ın takip ettiği bildiriliyor. Şu anda dünyanın en zengin insanının ise 337,3 milyar dolarlık serveti ile Elon Musk olduğunu biliyoruz. Kendisinin ardındansa onu 232 milyar dolar ile takip eden Jeff Bezos, ve 231,1 milyar dolar ile Oracle’ın kurucusu Larry Elison görüyoruz.

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