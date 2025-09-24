10 Tane F-35 Taşıyabiliyor: Dünyanın En Büyük Askeri Kargo Uçağı Tanıtıldı!

Askeri havacılık sektöründe kargo ve taşıma amaçlı uçaklar büyük önem arzetmekte. Bu kapsamda Antonov An-225 gibi pek çok farklı dev kargo uçağı servis edildi. Ancak bugüne kadar hiç böylesi üretilmedi. İşte karşınızda dünyanın en büyük askeri kargo uçağı WindRunner ve detayları...

Dünyanın En Büyük Askeri Nakliye Uçağı WindRunner: 4 F-35’i "Sökmeden" Taşıyabiliyor!

Havacılık sektöründe devrim niteliğinde bir adım atıldı. ABD merkezli Radia “WindRunner for Defense” adını verdiği yeni askeri nakliye uçağını tanıttı. Tarihin en büyük askeri nakliye uçağı olarak tanımlanan proje gerek boyutları gerekse kapasitesiyle şimdiden gündem oldu.

Üretici firma WindRunner’ın ABD ve NATO’nun mevcut filolarına destek olarak eklenebileceğini bildirdi. C-130 Hercules, C-5 Galaxy ve C-17 Globemaster III gibi klasik nakliye uçaklarının aksine, WindRunner ağırlıktan çok hacim odaklı tasarımıyla öne çıkıyor. Bu sayede devasa ekipmanları sökmeden doğrudan görev bölgesine ulaştırabilecek.

Uçağın en çarpıcı özelliği ise tam 6 bin 800 metreküplük iç hacme sahip olması. Bu değer C-5 Galaxy’nin 7, C-17 Globemaster’ın ise 12 katına denk geliyor. Böylesine dev bir alan tarihte hiçbir askeri nakliye uçağında görülmedi.

Verilen bilgilere göre WindRunner tek seferde:

6 adet CH-47 Chinook,

4 adet CV-22 Osprey,

ve 4 adet F-35 savaş uçağını sökmeden, tam donanımlı halde taşıyabiliyor.

Normalde bu ölçekte uçakların F-35 gibi jetleri taşırken söküm ve montaj gerektirdiği düşünülürse, WindRunner bu özelliğiyle askeri lojistikte ezber bozacak. Uçakları söküm ve montaj işlemlerine tabii tuttuğunuzda ise 10'dan fazla F-35'i tek seferde taşımak mümkün. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...