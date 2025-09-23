ABD’nin Vectis Hamlesi: MMU KAAN ile Kıyasıya Rekabet mi Geliyor?

Havacılık dünyasında sahneye çıkan yeni projeler, önümüzdeki yıllarda gökyüzünde kimin söz sahibi olacağını adeta şimdiden gösteriyor. Dikkat çeken son gelişme ise ABD’den geldi ve teknoloji çevrelerinde büyük merak uyandırdı. ABD'li Lockheed Martin şirketi 6. nesil savaş uçağı Vectis modelini tanıttı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Lockheed Martin Vectis Tanıtıldı!

Lockheed Martin’in Skunk Works ekibi tarafından geliştirilen Vectis, insansız hava araçları alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen şirketin paylaştığı detaylar uçağın gelecekte önemli bir rol üstleneceğini gösteriyor.

Vectis’in öne çıkan özelliği tamamen otonom bir savaş uçağı konsepti olması. Keşif, gözetleme, elektronik harp, hassas taarruz ve hava-hava muharebe görevleri için tasarlanan uçak aynı zamanda F-35 gibi pilotlu platformlarla birlikte görev yapabilecek şekilde geliştiriliyor.

Bu da onu yalnızca bağımsız bir uçak değil, aynı zamanda “lojistik destek sağlayan yoldaş” rolüne taşıyor. Şirket dayanıklılık ve menzil tarafında Hint-Pasifik ve Avrupa gibi bölgeleri hedef aldığını açıkladı. Stealth teknolojileriyle düşük görünürlük sağlayan uçak dijital mühendislik ve modern üretim yöntemleri sayesinde uygun maliyetli olacak. Lockheed Martin iki yıl içerisinde tasarım, üretim ve ilk uçuş aşamalarını tamamlamayı planlıyor.

Uçağın yerli rakiplerine baktığımızda ise akıllara ilk olarak MMU KAAN geliyor. Ancak tam olarak MMU KAAN ile aynı sınıfta yer aldığını söylemek zor. Bu noktada otonom çözümleri göz önüne alıyoruz ve KIZILELMA ile rekabetin daha doğru olacağını söyleyebiliyoruz. Fakat yine de uçak resmi olarak ortaya çıkmadıkça bu konu hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtebiliriz.