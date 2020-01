Dünyanın En Büyük İki Motorlu Uçağı Boeing 777X, İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Dünyanın en büyük iki motorlu uçağı Boeing 777X, ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden Boeing, dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı 777X’nin ilk deneme uçuşunu tamamladığını duyurdu. Amerika’nın Seattle şehri yakınlarından kalkış yapan uçak, 4 saatlik uçuşu başarılı bir şekilde tamamladı.

Katlanabilir kanat uçları olan yeni kompozit kanatlarıyla dikkat çeken 77 metrelik uçağın geçtiğimiz sene hizmet vermeden önce daha fazla deneme yapılması gerektiği belirtilmişti ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle deneme uçuşu iki kez iptal edildi. Airbus A380’den sonra en büyük kanatlı ikinci uçak olma özelliğini taşıyan 777X, 360 yolcu taşıyabiliyor. Şimdiye kadar 309 adet satılan, fiyatı 442 milyon dolardan fazla olduğu söylenen Boeing 777X uçak için 777X Pazarlama Direktörü “Şirket olarak yapabildiğimiz muhteşem şeyleri temsil ediyor” dedi.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M