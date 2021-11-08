Dünyanın En Büyük Patatesi Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesi bulundu. Colin ve Donna çifti tarafından bulunan patates, devasa büyüklüğü ile görenleri şaşkına çevirdi. Yeni Zelandalı çift, buldukları patatese bir isim verdi. Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Dünyanın En Büyük Patatesi Doug Olarak Adlandırıldı

Yeni Zelanda'da yaşayan Colin ve Donna çifti, 30 Ağustos tarihinde evlerinin bahçesinde uğraşırken hayatlarının şokunu yaşadılar. Çift, bahçede devasa büyüklükte bir nesne gördü. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Colin ve Donna, buldukları nesneyi önce mantar zannettiler.

Colin ve Donna, sahip olduğu büyüklük ile dikkat çeken nesnenin ne olduğunu ortaya çıkarmak için toprağı kazmaya başladılar. Söz konusu nesneyi topraktan çıkaran Colin, nesnenin kabuğunu biraz soyup tadına baktı. Böylelikle bulunan nesnenin aslında bir patates olduğu ortaya çıktı.

Donna, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnanamadık. Sadece çok büyüktü" şeklinde konuştu. Donna, çok büyük bir boyuta sahip olan patatesin görünümünün çirkin olduğunu ve bir mutanta benzediğini ifade etti.

Yeni Zelandalı çiftin bulduğu patatesin bu zamana kadarki en büyük patates olduğu açıklandı. Devasa büyüklükteki patatesin ağırlığını merak edilen çift, söz konusu patatesi evlerinin garajına götürüp eski bir terazinin üzerine koydu.

Patatesin 7,89 kilogram ağırlığında olduğu gözlemlendi. Bu, birkaç çuval normal patatesin ya da bir küçük köpeğin ağırlığına eşit. Guiness Dünya Rekorlar Kitabı'ndaki en büyük patatesin yaklaşık olarak 4,9 kilogram ağırlığında olduğunu belirtelim. Çift, Doug için Guinness'e başvurduklarını ve haber beklediklerini söyledi.

Colin ve Donna tarafından bulunan patates, 30 Ağustos tarihinden bu yana büyük bir popülerliğe sahip oldu. Çift, ilgi odağı olan patatese "Doug" ismini verdi. Colin, Doug'u taşımak için küçük bir araba bile yaptı.

Doug'a bir şapka taktıklarını belirten çift, patatesi Facebook isimli sosyal medya platformuna koyduklarını ifade etti. Çift ayrıca devasa büyüklükteki patatesin biraz güneş ışığı almasını sağladıklarını söyledi. Bu aktivitelerin biraz eğlenceli olduğunu belirten çift, Doug'un insanları eğlendirdiğini ifade etti. Colin, "Bu benim için bir gizem. Doğanın küçük hoş sürprizlerinden biri" ifadelerini kullandı.