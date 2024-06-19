Dünyanın En Değerli Şirketi Değişti: Microsoft Koltuğunu Kaptırdı!

Ekran kartlarıyla tanınan şirket NVIDIA, dünyanın en değerli halka açık şirketi konumuna yükseldi. Şirket, hisselerini %3,6 artırarak piyasa değerini 3,34 trilyon dolara ulaştırdı ve 3,32 trilyon dolar değerindeki Microsoft'u geride bıraktı.

Bu yıl NVIDIA için gerçek anlamda muazzam bir yıl oldu. Şirketin hisseleri 2024 yılı içerisinde %170'in üzerinde artış gösterdi. Şirketin ilk çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından, hisse senedi değeri 2022 sonundan bu yana dokuz kattan fazla arttı. Bu artış, üretken yapay zekânın yükselişiyle aynı zamana denk geldi.

NVIDIA, Yapay Zeka Sayesinde Yükselişte

NVIDIA, yapay zekâ modelleri oluşturmak için gereken işlemcilerde yaklaşık %80 pazar payına sahip. Veri merkezi işindeki geliri ise son çeyrekte %427 artarak 22,6 milyar dolara yükseldi ve toplam satışlarının %86'sını oluşturdu.

1991 yılında kurulan NVIDIA, başlangıçta oyunculara yönelik 3D oyun işlemcileri satıyordu ancak son iki yılda, şirketin teknolojisi yapay zekânın motoru olarak kabul edildi. Bu yükseliş, kurucu ortak ve CEO Jensen Huang'ın net değerini 117 milyar dolara çıkararak onu dünyanın en zengin 11. kişisi yaptı.

Microsoft hisseleri ise bu yıl %20 artış gösterdi. Şirket, OpenAI'dan önemli bir hisse aldıktan sonra yapay zekâ modellerini Office ve Windows'a entegre etti. Ayrıca şirket, Azure bulut hizmeti için NVIDIA'nın ekran kartı birimlerinin en büyük alıcılarından biri.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.