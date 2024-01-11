Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Her yıl bir önceki yıldan elde edilen verilere göre Global Firepower adı altında hazırlanan, dünyanın en güçlü düzenli ordularına sahip ülkelerini sıralayan liste yeni yıla girmemizle birlikte bu yıl da yayınlandı.

Elbette böyle listelerde ilk merak ettiğimiz şey ülkemizin hangi sırada olduğu ve listeyi geçen yıl ile kıyasladığımızda TSK'nın listede yükseldiğini görebiliyoruz.

2024 yılı için hazırlanan listede Türkiye, 145 ülke arasından 8. sırada yer alıyor. Askerî güç endeksi hesaplanarak hazırlanan listede ülkemizin askerî güç endeksi 0.1697 olarak belirlenmiş durumda.

Bir önceki yıl 11. sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yıl tam 3 sıra birden yükselmeyi başarırken, listenin en iyi askerî güç endeksine sahip ülkesi olarak Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.

Dünyanın En Güçlü Orduları

Sıra Ülke Askerî Güç Endeksi 1. ABD 0.0699 2. Rusya 0.0702 3. Çin 0.0706 4. Hindistan 0.1023 5. Güney Kore 0.1416 6. Birleşik Krallık 0.1443 7. Japonya 0.1601 8. Türkiye 0.1697 9. Pakistan 0.1711 10. İtalya 0.1863

Peki siz bu sıralama ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.