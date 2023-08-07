Dünyanın En Güçlü Roketi Ay Görevine Hazırlanıyor: Yeni Fırlatma Testleri Başladı!

SpaceX, ikinci test uçuşuna hazırlık amacıyla güçlü Super Heavy güçlendiricisinin statik ateşleme testini gerçekleştirdi.

Teksas'taki Starbase tesisinde gerçekleştirilen testte Super Heavy'nin 33 Raptor motorunun tamamı ateşlendi. Roket, fırlatma sırasında yaklaşık 17 milyon pound itiş gücü üreterek Falcon Heavy'nin yaklaşık 5 milyon poundluk itiş gücünü aşmayı da başardı.

Son ateşlemenin amacı Starship fırlatmaları sırasında fırlatma rampasını korumak için yeni bir su soğutmalı alev deflektör sistemini test etmekti.

SpaceX, Fırlatma Rampasına Yönelik Yeni Sisteminin Testini Gerçekleştirdi

Drone view of Booster 9 static fire test pic.twitter.com/ARv6H6njgu — SpaceX (@SpaceX) August 6, 2023

Test sırasında dört Raptor motoru zamanından önce kapandı ancak genel olarak fırlatma rampası sağlam kaldı. SpaceX'in Nisan ayında Super Heavy'yi ilk kez fırlatması, fırlatma rampasının aşırı güç ve ısı nedeniyle parçalanmasıyla sonuçlanmıştı.

İkinci uçuş için herhangi bir tarih belirlenmemiş olsa da SpaceX, Super Heavy ve Starship uzay araçlarından oluşan Starship'i Ay'a, Mars'a ve potansiyel olarak diğer hedeflere kargo ve mürettebat taşımak için kullanmayı planlıyor.

Starship'in yenilenmiş versiyonu, 2025 yılında yapılması planlanan Artemis III görevinin bir parçası olarak iki NASA astronotunu Ay yüzeyine indirmek için de kullanılacak.