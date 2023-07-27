SpaceX’in Falcon Heavy Roketini Fırlatmasına Saatler Kaldı!

Maxar Technologies tarafından California, Palo Alto' da geliştirilen JUPITER-3 adlı uydu, şimdiye kadar yapılmış en büyük ticari iletişim uydusu olarak biliniyor.

Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A' dan ayrılmaya hazır olan uydu, uzaydaki yerine konuşlandığında neredeyse tüm Kuzey ve Güney Amerika' ya uydu interneti sunacak.

SpaceX' in en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy, fırlatma sırasında 2.2 milyon kilogramdan fazla itiş gücüne sahip, üçlü güçlendiricili bir roket.

Falcon Heavy’ nin bu uçuşu, 2018’ deki ilk görevinden bu yana yedinci uçuşu olacak. Heavy, 9 metrik tonluk JUPITER-3 iletişim uydusunu, Dünya' nın yaklaşık 22.200 mil (35.700 km) üzerinde yer alan sabit yörüngeye doğru fırlatacak.

Fırlatma Ne Zaman Geçekleşecek?

Fırlatma; Florida saatiyle 23.04' te, Türkiye saatiyle 06.00' da gerçekleşecek.

SpaceX, kalkışı anını ve ayrıca roketin iki yan güçlendiricisinin fırlatmadan yaklaşık sekiz dakika sonra Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu' nun İniş Bölgeleri 1 ve 2' ye dönme anını canlı yayınlayacak.

Canlı internet yayını, kalkıştan yaklaşık 15 dakika önce başlayacak. Dilerseniz canlı yayını buradan izleyebilirsiniz.

Fırlatılan JUPITER-3 uydusunun özellikle kırsal alanlarda bağlantı boşluklarını kapatma, sorunları azaltma ve Amerika'da genişleyen müşteri tabanına hizmet etme gibi konularda olumlu etkileri olması bekleniyor.

EchoStar' ın CEO' su Hamid Akhavan' ın yaptığı açıklamada "JUPITER-3' ün piyasaya sürülmesiyle yeni bir bağlantı çağını başlatmaktan gurur duyuyoruz. Uydu filomuzun kapasitesini ek 500 Gb/sn ile iki katına çıkaran JUPITER-3, özellikle kablo ve fiberin sunamadığı yerlerde daha fazla müşteriye hizmet vermemizi sağlayacak." ifadeleri yer aldı.

Peki, siz bu muhteşem fırlatma anının canlı yayınını izleyecek misiniz?