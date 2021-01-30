Europol'dan Dünyanın En Tehlikeli Hacker Ağı Emotet'e Büyük Darbe!

Emotet olarak bilinen dünyanın en tehlikeli hacker ağı 2014'ten beri internet kullanıcıları için büyük bir tehdit olmaya devam ediyordu. Kurbanlarını ağına çeken siber suçluların katkıları dolayısıyla kısa süre içinde dünyanın en büyük botnetlerinden biri haline gelen Emotet, internet kullanıcılarının verilerini ele geçirme ve fidye yazılım saldırıları düzenlemede kullanılıyordu.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortak yürüttüğü bir operasyonun sonunda seneler boyunca internet kullanıcılarına kâbus yaşatan bilgisayar korsanlarının büyük bir kısmı tutuklandı. Operasyonla birlikte dünyanın en büyük ağlarından bir tanesi çökertilmiş oldu.

Dünyanın En Tehlikeli Hacker Ağı Çökertildi

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya ve Ukrayna’daki kolluk kuvvetlerinin ortak yürüttüğü operasyonun sonunda “dünyanın en tehlikeli kötü amaçlı ağı” olan Emotet'in çökertildiği duyuruldu. “Operation Ladybird” olarak bilinen operasyon kapsamında özel güvenlik uzmanları ile koordineli olarak büyük ve gizli bir çalışma yürütüldü. Ukrayna polisine göre siber suçlu grubun Ukraynalı üyelerinden en az iki tanesi tutuklandı.

Ukrayna'daki kolluk kuvvetleri tarafından yayımlanan bir baskın videosunda yetkililerin Emotet’le ilgisi olduğu iddia edilen bilgisayar ekipmanlarına, nakit paralara ve diğer değerli ögelere el koyduğu görülüyor. Tutuklanan hackerların ismi ne Ukrayna polisi ne de Europol tarafından açıklandı.

Europol tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada Emotet altyapısının dünya genelindeki bilgisayar sistemleri için birincil kapı açıcı bir işlev gördüğü belirtildi. Europol, uluslararası düzenlenen operasyonun bu haftaki eylemle birlikte sonuçlandığının altını çizerek kolluk kuvvetlerinin söz konusu altyapının kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti.

Hollanda polisine göre Emotet bu zamana kadar toplamda yüz milyonlarca dolarlık zarara neden oldu. Ukrayna söz konusu zararın miktarını 2,5 milyar dolar olarak belirledi. Botnet esas olarak kötü amaçlı bağlantılar ve benzeri yöntemler kullanılarak internetin dört bir yanına yayılmış ve fidye yazılım saldırılarından kurbanların sistemine sızmaya kadar birçok alanda risk teşkil etmekle ün salmıştı.

Güvenlik araştırmacısı Martijn Grooten'a göre Emotet kalıcı olarak ortadan kaldırılır ve faaliyetleri sona erdirilirse dünya çapında milyonlarca dolar zarara uğramaya devam eden işletmelerin mağdur olmasına ve hastanelerdeki hastaların sağlık durumunu riske atan fidye yazılım saldırılarına ciddi bir darbe oluşturabilir fakat ağ tamamen çökertilmiş olsa dahi bütün bunlar geçici bir çözüm olabilir.

Grooten, kötü amaçlı yazılımların Emotet olmadan da faaliyetlerini sürdürebileceğini ancak yetkilerin söz konusu ağa vurduğu darbe sayesinde başlangıçta tökezleyebileceğini söyledi.