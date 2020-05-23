Dünyanın En Zengin Üçüncü Kişisi Belli Oldu! Beklenmeyen İsim

Beklenmeyen bir şekilde dünyanın en zengin 3. kişisi belli oldu. Mark Zuckerberg salgın süresi boyunca mal varlığını önemli ölçüde artırmayı başardı. İşte onun bu zenginliği ile ilgili detaylar.

4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg, bir sosyal medya platformu tasarladı. İnsanların çok basit bir şekilde mesajlaştığı ve konuşmalar yaptığı bu web sitesi, ilerleyen yıllarda çok değerlendi. Mark Zuckerberg böylece dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olma yolunda ilk adımlarını attı.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisini salgın belirledi

Dünya genelinde yaygınlaşan pandemi ile birlikte, bütün kullanım şekilleri değişti. Online hayatın çok daha fazla etkili olması ve sosyal medya platformlarının çok ciddi bir değer kazanması nedeniyle, aşırı bir hisse artışı elde etti.

Bu tür ani zenginleşmelerin en bariz örneklerinden birisi de Zoom platformudur. Çok kısa bir süre içerisinde 48 milyar dolar gibi büyük bir değere ulaşan platform, şimdilerde Google ve Microsoft ile yarışıyor. Facebook ise yine salgın süreci boyunca, en çok kullanılan uygulamalardan birisi oldu.

Mart ayı ortasında Zuckerberg; 57,5 milyar dolar değerindeki servetiyle listenin beşinci sırasında yer alırken, şimdi ise 87,8 milyar dolar ile üçüncü sırada yer alıyor. Aylık 3 milyar kullanıcının olduğu Facebook için bu sonuçlar oldukça normal. Sizce Facebook platformu gerçekten de kullanışlı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.