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Dünyanın İlk Video Oyunu 59 Yaşında!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Yukarıda oynanış görüntülerini izleyeceğiniz Tennis for Two adlı oyun bugün 59. yaşını kutluyor. Bu basit tenis oyununun günümüzdeki gelişmiş oyunların atası olabileceğini düşünebilir miydiniz?

Dünyanın ilk bilgisayar oyunu ya da ilk video oyunu olarak gösterilen Tennis for Two, tam 59 yıl önce, 18  Ekim 1958 tarihinde meraklıların beğenisine sunulmuştu. William Higinbotham ve Robert Dvorak tarafından Donner Model 30 analog bilgisayar için geliştirilen bu oyun, grafiksel bir ekran ile oynanabilen lk elektronik oyundu. Tennis for Two ziyaretçilere gösterime açıldığında yüzlerce kişi oyunun sergilendiği Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nın önünde kuyruk oluşturmuştu.

Tennis for Two sayesinde video oyun sektörünün temeli atılmış, insanoğlu hayal gücünü teknoloji ile birleştirerek benzersiz yapımlar ortaya koyabilmişti. Artık oyunlar sinema sektörü ve televizyon sektörüyle rekabet edebiliyor, geliştiriciler oyunlarda fantastik dünyalar yaratarak bizlere unutulmaz anlar yaşatabiliyor. Beyaz perdede göremeyeceğimiz ve tecrübe edemeyeceğimiz şeyleri oyunlar içinde kişisel olarak yaşayabiliyor, oyun dünyası içinde kaybolabiliyoruz.

William Higinbotham ve Robert Dvorak, yaptıkları iş için teşekkürü hak ediyorlar.

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ETİKETLER: bilgisayar oyunu tenis oyunu video oyun

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