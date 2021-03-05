Dünyanın Sonu Ne Zaman Gelecek? İşte Bilim İnsanlarının Tahmini!

Bilim insanları, dünyanın sonu hakkında yeni ve kritik bir tahmin ileri sürdü. Bilim dünyasının kıyamet senaryosunun temeli, Güneş'in gittikçe yaşlanan bir yıldız olmasına dayanıyor. Böylesine bir bağlamanın temelinde ise Güneş'in yaşlandıkça daha fazla ısınmaya başlaması gerçeği var. Peki, bilim insanlarının tahminine göre ne zaman kıyamet kopacak?

Dünyanın Sonu Ne Kadar Yakın?

Nature Genoscience'ta yayımlanan makalede oksijen seviyesindeki düşüşün ana nedeninin Güneş olacağı ileri sürüldü. Makalede şu ifadeler kullanıldı:

"Oluşturduğumuz model, atmosferdeki oksijenin Arkeyan Devri anımsatan seviyelere keskin bir şekilde düşeceği olayın büyük olasılıkla Dünya'nın iklim sistemindeki nemli sera koşullarının başlamasından ve atmosferdeki yüzey suyunun büyük ölçüde kaybından tetikleneceğini öngörüyor."

Bilim insanlarının gerçekleştirmiş olduğu yeni bir araştırmaya göre atmosferdeki oksijen miktarı yaklaşık 1 milyar sene sonra çok düşük seviyelere inecek. Bilim insanları, atmosferdeki oksijen miktarının bu kadar azalmasının gezegendeki yaşamın büyük ölçüde yok olacağına da büyük bir etkisinin olabileceğini ve onlardan geriye sadece mikropların kalacağını düşünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da yer alan bilim insanlarının yürüttüğü araştırmanın sonunda oksijen seviyesindeki bu değişimin gezegeni ortalama olarak 2,4 milyar yıl önce yaşanan ve Büyük Oksidasyon Olayı olarak bilinen olaydan önceki haline götürebileceği kanısına varıldı. Dünya atmosferindeki oksijen, oksijen devrimi şeklinde anılan bu olayda oluşmaya başladı çünkü gezegenin ilk zamanlarında atmosferde oksijen bulunmuyordu.

Bilim insanları, kıyamet senaryosunu Dünya'nın biyosferinin ayrıntılı bir modelini oluşturarak elde etti. Bu modelde Güneş'in parlaklığındaki değişimler ile atmosferdeki karbondioksit seviyelerinde buna karşılık gelen düşüş ön planda tutuldu. Araştırmacılar, Güneş'in ısı seviyesinin zaman içerisinde artırmasını ve atmosferdeki karbondioksiti parçalamasını bekliyor.

Gerçeğe dönüşmesi beklenen senaryo gerçekleşirse ilk olarak karbondioksit seviyesinin azalacak ve bu, gezegen yüzeyinde fotosentez yapan organizmaların azalmasına sebebiyet verecek ve en nihayetinde ise yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan oksijenin seviyesi düşmeye başlayacak. Bu olaydan sonra sadece az oksijen ile yaşayabilen canlıların hayatta kalması bekleniyor.

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden Yerbilimci Chris Reinhard, araştırma ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: