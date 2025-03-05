Düşük Ücretli Üyelik İsteyenlere Müjde: YouTube Premium Lite'ın Fiyatı Açıklandı!

Geçtiğimiz yıllarda kullanıcılara reklamsız ve çevrimdışı video izleme avatnajı sunan YouTube Premium aboneliğini hayata geçiren YouTube, bu kararı nedeniyle ilk etapta çok eleştirilmiş olsa da günümüzde pek çok kullanıcının Premium'a geçiş yapmasını sağladı. Firma'nın şimdiki hedefi ise abonelik ücretini fazla bulan kişilerden de para kazanmak.

Bu doğrultuda şirketin bir süredir daha düşük ücretli bir üyelik paketini kullanıcılara sunacağı konuşuluyordu. Google, bugün yaptığı açıklamada platformun yeni uygun fiyatlı aboneliğini duyurdu. Şirket, YouTube Premium Lite isimli yeni üyeliğin fiyatını da açıkladı.

YouTube Premium Lite Aboneliğinin Aylık Ücreti 7,99 Dolar

Google, kısa bir süre önce yaptığı açıklama ile birlikte yeni YouTube Premium Lite aboneliğini resmen duyurdu. İlk olarak ABD'de kullanıma sunulan aboneliğin ücreti aylık 7,99 dolar olarak açıklandı. Yeni aboneliğin fiyatı, 13,99 dolarlık Standart Premium üyeliğinden tam olarak 6 dolar daha ucuz.

Peki yeni YouTube Premium Lite üyeliği uygun fiyatıyla neler sunuyor? Aktarılanlara göre yeni plan, tıpkı Premium gibi kullanıcılara YouTube'da reklamsız video izleme deneyimi sunacak. Ancak üyelik, video indirme ve arka planda oynatma özelliklerini içermeyecek. YouTube Music ise Premium'un aksine reklamlı şekilde kullanılabilecek.

Yeni uygun fiyatlı abonelik planının önümüzdeki haftalarda Tayland, Almanya ve Avustralya’da da kullanıma sunulacağını belirten Google, özelliğin ne zaman Türkiye ve diğer ülkelere geleceği ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Peki siz bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...