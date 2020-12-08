Düz Kenarlı Apple Watch Series 7 Konsepti Ortaya Çıktı

Apple Watch Series 7 tasarımı nasıl olacak? Kullanıcılar geçtiğimiz aylarda tanıtılan Apple Watch Series 6'nın ardından Watch Series 7 tasarımını merak etmeye başladı. Apple Watch Series 7 konsept tasarımı ortaya çıktı.

Apple Watch Series 7 Konsept Tasarımı

2018 iPad Pro'nun ardından Apple, birinci nesil iPad ve iPhone 5 modellerine benzeyen düz kenarlı tüm yeni iPhone 12 modellerini tanıttı. Peki ya Apple Watch? Apple'ın yakın zamanda akıllı saatini yeniden tasarlayacağına dair bir kanıt olmasa da tasarımcı Wilson Nicklaus, düz kenarlı yeni bir Apple Watch konsept tasarımı yaptı.

Nicklaus, en son iPhone ve iPad modelleri gibi düz kenarlı bir Apple Watch Series 7'nin nasıl görüneceğini gösteren bazı render görüntüleri oluşturdu. Konseptte cihazın sadece metal kasasına odaklanırken ekranda veya en boy oranında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Apple Watch'un paslanmaz çelik versiyonunu gösteren görsellerden yola çıkarak düz kenarlı yeni tasarım, cam ve paslanmaz çelikten üretilen iPhone 12 Pro tasarımına benzerlik gösteriyor. Hemen aşağıdan konsept tasarıma bakabilirsiniz.

Sizler bu konsept tasarım hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Watch Series 6, Watch SE ve iPad (Nesil 8) ülkemizde satışa sunuldu.

Önceki modelin tasarımına benzer bir tasarımla gelen Watch 6, yeni nesil Apple S6 işlemci ile birlikte kutudan çıkıyor ve kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yardımcı olan dört adet oksimetre ile birlikte geliyor. Modelle ilgili ayrıntılı detayları hemen aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.

Watch 6'nın 40mm varyantı için fiyat 3.799 TL olarak belirlenmiş durumda.

Watch 6'nın 44mm varyantı için fiyat 4.049 TL olarak belirlenmiş durumda.

Her iki model için de tahmini gönderim süresi 1-2 Hafta olarak belirtiliyor.

Watch 3 ve Watch 6 arasında konumlanan Watch SE, yenilenmiş tasarımı ile birlikte her iki model arasında bir köprü görevi görüyor. Bu noktada Watch 3'ten daha güçlü olan ancak elektrokardiyografi ya da kandaki oksijen seviyesi gibi sağlık özelliklerine sahip olmayan modelin ayrıntılı detaylarını hemen aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.