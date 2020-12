Düz Kenarlı Apple Watch Series 7 Konsepti Ortaya Çıktı

Apple Watch Series 7 tasarımı nasıl olacak? Kullanıcılar geçtiğimiz aylarda tanıtılan Apple Watch Series 6'nın ardından Watch Series 7 tasarımını merak etmeye başladı. Apple Watch Series 7 konsept tasarımı ortaya çıktı.

2018 iPad Pro'nun ardından Apple, birinci nesil iPad ve iPhone 5 modellerine benzeyen düz kenarlı tüm yeni iPhone 12 modellerini tanıttı. Peki ya Apple Watch? Apple'ın yakın zamanda akıllı saatini yeniden tasarlayacağına dair bir kanıt olmasa da tasarımcı Wilson Nicklaus, düz kenarlı yeni bir Apple Watch konsept tasarımı yaptı.

Nicklaus, en son iPhone ve iPad modelleri gibi düz kenarlı bir Apple Watch Series 7'nin nasıl görüneceğini gösteren bazı render görüntüleri oluşturdu. Konseptte cihazın sadece metal kasasına odaklanırken ekranda veya en boy oranında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Apple Watch'un paslanmaz çelik versiyonunu gösteren görsellerden yola çıkarak düz kenarlı yeni tasarım, cam ve paslanmaz çelikten üretilen iPhone 12 Pro tasarımına benzerlik gösteriyor. Hemen aşağıdan konsept tasarıma bakabilirsiniz.

Here’s some more for ya! Enjoy 😊 #apple #applewatch pic.twitter.com/osnpHt3Kwe