Apple ve Samsung Zirvede Değil! En İyi Kameraya Sahip Telefonlar Açıklandı!

DxOMark, en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesini açıkladı. Ne iPhone 16 Pro Max ne de Galaxy S25 Ultra, zirvedeki modeli tahtından etmeyi başaramadı.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır -

DxOMark, Mart 2025'in en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesini açıkladı. Ne geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Galaxy S25 Ultra ne de Eylül ayında tanıtılan iPhone 16 Pro Max zirvede yer alamazken, neredeyse bir yaşındaki bir Huawei Pura 70 Ultra, tüm rakiplerini tokatlamayı başardı. İşte detaylar!

En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar Belli Oldu

Bilmeyenler için DxOMark, fotoğraf makineleri, akıllı telefon kameraları ve diğer görüntüleme cihazlarının performansını objektif testlerle değerlendiren ve puanlandıran bağımsız bir ölçüm platformu. Özellikle akıllı telefon puanlamalarıyla her ay Tamindir'de kendine yer bulan şirket, son olarak Mart 2025'e ait en iyi kameraya sahip telefonlar listesini açıkladı. 

Listenin birinci sırasındaki isim ise neredeyse bir yıldır zirveden inmeyen o model Huawei Pura 70 Ultra oldu. Pura 70 Ultra, tam 163 puan ile birinciliği korudu. İkinciliği ise 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL ve Honor Magic6 Pro paylaştı. iPhone 16 Pro Max 157 ile üçüncü, Mate 60 Pro+ 157 puanla dördüncü oldu. Samsung ise herkesi şaşırttı. 

Kamera konusundaki tüm iddiasına rağmen Galaxy S25 Ultra, 146 puanla listenin son sıralarında yer aldı. Her ne kadar uğruna binlerce dolar para ödenen bir telefonu bu kadar aşağıda görmek kullanıcıları üzse de hatırlatmakta yarar var ki DxOMark listesinde aşağılarda olmak pek de kötü bir şey değil.

Popüler Bir Samsung Cihazı Kullanıcıların Ceplerini Delmeye Başladı!
Yaşam

Popüler Bir Samsung Cihazı Kullanıcıların Ceplerini Delmeye Başladı!

Bir kullanıcı, sahip olduğu Samsung Galaxy S24 Ultra cihazının keskin köşe sebebiyle pantolonunun cebinin delinmesine yol açtığını belirtiyor.

Listenin tamamı en iyi kameraya sahip telefonlardan oluşuyor ve bu da listenin oldukça rekabetçi olmasına yol açıyor. Yine de aradaki 20 puanlık farkın kullanıcıların tercihlerini belirleyecek kadar büyük olacağını söylemek mümkün. Merak edenler için en iyi kameraya sahip telefonlar listesinin devamı ise şu şekilde: 

Sıra Telefon Modeli Kamera Puanı
1 Huawei Pura 70 Ultra 163
2 Google Pixel 9 Pro XL 158
3 Honor Magic6 Pro 158
4 Apple iPhone 16 Pro Max 157
5 Apple iPhone 16 Pro 157
6 Huawei Mate 60 Pro+ 157
7 Oppo Find X8 Pro 157
8 Oppo Find X7 Ultra 157
9 Huawei P60 Pro 156
10 Apple iPhone 15 Pro Max 154
11 Apple iPhone 15 Pro 154
12 Google Pixel 9 154
13 Google Pixel 8 Pro 153
14 Oppo Find X6 Pro 153
15 Honor Magic5 Pro 152
16 Oppo Find X6 150
17 Vivo X100 Pro 150
18 Huawei Mate 50 Pro 149
19 Xiaomi 14 Ultra 149
20 Google Pixel 8 148
21 Apple iPhone 16 147
22 Google Pixel 7 Pro 147
23 Honor Magic4 Ultimate 147
24 Apple iPhone 14 Pro Max 146
25 Apple iPhone 14 Pro 146
26 Motorola Edge 50 Ultra 146
27 Samsung Galaxy S25 Ultra 146
28 Apple iPhone 15 145
29 Apple iPhone 15 Plus 145
30 Samsung Galaxy S24 Ultra 144

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER