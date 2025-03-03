Apple ve Samsung Zirvede Değil! En İyi Kameraya Sahip Telefonlar Açıklandı!
DxOMark, en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesini açıkladı. Ne iPhone 16 Pro Max ne de Galaxy S25 Ultra, zirvedeki modeli tahtından etmeyi başaramadı.
DxOMark, Mart 2025'in en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesini açıkladı. Ne geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Galaxy S25 Ultra ne de Eylül ayında tanıtılan iPhone 16 Pro Max zirvede yer alamazken, neredeyse bir yaşındaki bir Huawei Pura 70 Ultra, tüm rakiplerini tokatlamayı başardı. İşte detaylar!
En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar Belli Oldu
Bilmeyenler için DxOMark, fotoğraf makineleri, akıllı telefon kameraları ve diğer görüntüleme cihazlarının performansını objektif testlerle değerlendiren ve puanlandıran bağımsız bir ölçüm platformu. Özellikle akıllı telefon puanlamalarıyla her ay Tamindir'de kendine yer bulan şirket, son olarak Mart 2025'e ait en iyi kameraya sahip telefonlar listesini açıkladı.
Listenin birinci sırasındaki isim ise neredeyse bir yıldır zirveden inmeyen o model Huawei Pura 70 Ultra oldu. Pura 70 Ultra, tam 163 puan ile birinciliği korudu. İkinciliği ise 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL ve Honor Magic6 Pro paylaştı. iPhone 16 Pro Max 157 ile üçüncü, Mate 60 Pro+ 157 puanla dördüncü oldu. Samsung ise herkesi şaşırttı.
Kamera konusundaki tüm iddiasına rağmen Galaxy S25 Ultra, 146 puanla listenin son sıralarında yer aldı. Her ne kadar uğruna binlerce dolar para ödenen bir telefonu bu kadar aşağıda görmek kullanıcıları üzse de hatırlatmakta yarar var ki DxOMark listesinde aşağılarda olmak pek de kötü bir şey değil.
Popüler Bir Samsung Cihazı Kullanıcıların Ceplerini Delmeye Başladı!
Bir kullanıcı, sahip olduğu Samsung Galaxy S24 Ultra cihazının keskin köşe sebebiyle pantolonunun cebinin delinmesine yol açtığını belirtiyor.
Listenin tamamı en iyi kameraya sahip telefonlardan oluşuyor ve bu da listenin oldukça rekabetçi olmasına yol açıyor. Yine de aradaki 20 puanlık farkın kullanıcıların tercihlerini belirleyecek kadar büyük olacağını söylemek mümkün. Merak edenler için en iyi kameraya sahip telefonlar listesinin devamı ise şu şekilde:
|Sıra
|Telefon Modeli
|Kamera Puanı
|1
|Huawei Pura 70 Ultra
|163
|2
|Google Pixel 9 Pro XL
|158
|3
|Honor Magic6 Pro
|158
|4
|Apple iPhone 16 Pro Max
|157
|5
|Apple iPhone 16 Pro
|157
|6
|Huawei Mate 60 Pro+
|157
|7
|Oppo Find X8 Pro
|157
|8
|Oppo Find X7 Ultra
|157
|9
|Huawei P60 Pro
|156
|10
|Apple iPhone 15 Pro Max
|154
|11
|Apple iPhone 15 Pro
|154
|12
|Google Pixel 9
|154
|13
|Google Pixel 8 Pro
|153
|14
|Oppo Find X6 Pro
|153
|15
|Honor Magic5 Pro
|152
|16
|Oppo Find X6
|150
|17
|Vivo X100 Pro
|150
|18
|Huawei Mate 50 Pro
|149
|19
|Xiaomi 14 Ultra
|149
|20
|Google Pixel 8
|148
|21
|Apple iPhone 16
|147
|22
|Google Pixel 7 Pro
|147
|23
|Honor Magic4 Ultimate
|147
|24
|Apple iPhone 14 Pro Max
|146
|25
|Apple iPhone 14 Pro
|146
|26
|Motorola Edge 50 Ultra
|146
|27
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|146
|28
|Apple iPhone 15
|145
|29
|Apple iPhone 15 Plus
|145
|30
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|144