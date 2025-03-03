Apple ve Samsung Zirvede Değil! En İyi Kameraya Sahip Telefonlar Açıklandı!

DxOMark, Mart 2025'in en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesini açıkladı. Ne geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Galaxy S25 Ultra ne de Eylül ayında tanıtılan iPhone 16 Pro Max zirvede yer alamazken, neredeyse bir yaşındaki bir Huawei Pura 70 Ultra, tüm rakiplerini tokatlamayı başardı. İşte detaylar!

En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar Belli Oldu

Bilmeyenler için DxOMark, fotoğraf makineleri, akıllı telefon kameraları ve diğer görüntüleme cihazlarının performansını objektif testlerle değerlendiren ve puanlandıran bağımsız bir ölçüm platformu. Özellikle akıllı telefon puanlamalarıyla her ay Tamindir'de kendine yer bulan şirket, son olarak Mart 2025'e ait en iyi kameraya sahip telefonlar listesini açıkladı.

Listenin birinci sırasındaki isim ise neredeyse bir yıldır zirveden inmeyen o model Huawei Pura 70 Ultra oldu. Pura 70 Ultra, tam 163 puan ile birinciliği korudu. İkinciliği ise 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL ve Honor Magic6 Pro paylaştı. iPhone 16 Pro Max 157 ile üçüncü, Mate 60 Pro+ 157 puanla dördüncü oldu. Samsung ise herkesi şaşırttı.

Kamera konusundaki tüm iddiasına rağmen Galaxy S25 Ultra, 146 puanla listenin son sıralarında yer aldı. Her ne kadar uğruna binlerce dolar para ödenen bir telefonu bu kadar aşağıda görmek kullanıcıları üzse de hatırlatmakta yarar var ki DxOMark listesinde aşağılarda olmak pek de kötü bir şey değil.

Listenin tamamı en iyi kameraya sahip telefonlardan oluşuyor ve bu da listenin oldukça rekabetçi olmasına yol açıyor. Yine de aradaki 20 puanlık farkın kullanıcıların tercihlerini belirleyecek kadar büyük olacağını söylemek mümkün. Merak edenler için en iyi kameraya sahip telefonlar listesinin devamı ise şu şekilde: