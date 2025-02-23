Popüler Bir Samsung Cihazı Kullanıcıların Ceplerini Delmeye Başladı!

Samsung'un geçtiğimiz yıl tanıttığı amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra, sahip olduğu teknik özellikler ve kullanışlı yapay zeka yenilikleri sayesinde pek çok kullanıcının beğenisini topladı. Öte yandan cihazın oldukça keskin kenarlara sahip olması, piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren kullanım kolaylığı açısından bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Birçok kişi, telefonun keskin tasarımını estetik bir görünüm sağladığı için beğeniyor olsa da kimilerine göre cihazın bu yapısı zaman zaman kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor. Kısa bir süre önce tam da bu duruma örnek olabilecek bir olay yaşandı. Bir kullanıcı, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Samsung Galaxy S24 Ultra'nın giydiği kot pantolonunun cebinin delinmesine sebep olduğunu gösterdi.

Galaxy S24 Ultra, Kesin Kenarları Nedeniyle Giysilerin Delinmesine Yol Açıyor

"partyhat-red" isimli bir Reddit kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Kullanıcı, sahip olduğu Galaxy S24 Ultra'nın giydiği bir kot pantolonun delinmesine yol açtığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Kullanıcı, yaptığı paylaşımda telefonun oldukça keskin olan köşeleri nedeniyle pantolonun cebinin delindiğini belirtti.

Reddit'te kısa süre sürede popüler olan paylaşımın altını dolduran S24 Ultra kullanıcıları, aynı sorunu birçok kez yaşadıklarını söyleyerek, telefon nedeniyle zarar gören giysilerini fotoğrafladı. Bazılarına göre yaşanan bu sorunlar sahiden de cihazın köşelerinden kaynaklanıyor olsa da birçok kişi delinen giysilerin kalite seviyesinin de bunda etkili olabileceğini belirtiyor.

Paylaşıma yorum yapan bazı kullanıcılar ise bu tür problemlerle karşılaşmamak için S24 Ultra için daha yuvarlak köşelere sahip kılıfların kullanılmasını öneriyor. Sahiden de cihaz için tasarlanan bu kılıfların giysilerinizin zarar görmesini önleyebileceği gibi telefonun da alabileceği hasarlara karşı koruyabileceğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.:.