Dying Light 2 Oynanış Süresi Belli Oldu

Dying Light 2 oynanış süresi duyuruldu. Peki, dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni zombi oyunu Dyling Light 2'yi bitirmek kaç saat sürecek? Geliştirici ekip tarafından aktarılan bilgilere ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Dying Light 2 Oynanış Süresi Açıklandı

2018 yılında düzenlenen E3 etkinliği esnasında duyurulan Dying Light 2 Stay Human ile ilgli oldukça önemli bir bilgi paylaşıldı. Duyurulduğu ilk günden itibaren oyuncuların büyük bir kısmı tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan video oyununun kaç saat süreceği belli oldu.

Geliştirici ve yayıncı Techland, oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Dying Light 2 Stay Human'ın tamamen bitirilebilmesi için en az 500 saat gerektiğini duyurdu. Bazı oyuncular, heyecanlandığını dile getirirken bazı oyuncular ise bu sürenin abartı olduğunu belirtti.

Techland tarafından açıklanan sürenin ana hikaye için olmadığını belirtelim. Açık dünya temasına sahip olan oyunun hikayesi kısa süre içerisinde tamamlanabilecektir fakat yan görev gibi faktörler oyunun oynanış süresini ciddi ölçüde arttıracaktır.

Dying Light 2 Ne Zaman Çıkacak?

Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Dying Light 2 Stay Human, 4 Şubat 2022 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Techland tarafından ve geliştirilen Dying Light isimli ilk oyun, 26 Ocak 2015 tarihinde piyasaya sürüldü. Açık dünya temasına sahip olan zombi oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Öyle ki oyunun Steam incelemeleri "Son derece olumlu" şeklinde. Başarılı yapımın PC sürümü ise 87 Metacritic puanına sahip.

Dying Light 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-9100 ya da AMD Ryzen 3 2300X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon™ RX 560 (4GB VRAM)

Depolama Alanı: 60 GB kullanılabilir alan

Dying Light 2 oynanış süresi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Dying Light oyunu başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.