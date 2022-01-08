LoL'ün Yeni Şampiyonu Zeri Yetenekleri Tanıtıldı (Video)

League of Legends'a gelecek yeni şampiyon Zeri, yetenekleri ile oyuncuları heyecanlandırdı. Yeni yıla güzel bir güncelleme ile başlayan Riot Games, bir süre önce yaptığı açıklamada bir sonraki yamanın en büyük sürprizini de açıkladı.

Zeri Yetenekleri Neler?

Pasif (Canlı Batarya): Zeri her kalkan kazandığında hareket hızı elde ediyor. Bir rakibin kalkanına hasar verdiğinde ise onun enerjisini emerek kendisini koruyor.

Zeri her kalkan kazandığında hareket hızı elde ediyor. Bir rakibin kalkanına hasar verdiğinde ise onun enerjisini emerek kendisini koruyor. Q (Taramalı): Pasifi Zeri'nin normal saldırılarının büyü hasarı vermesini sağlıyor. Yetenek gücüne bağlı olarak güçleniyor ve yetenek sayılıyor. Hareket etmek ve taramalı yeteneğini kullanmak için Zeri'nin kıvılcım cihazında enerji biriktiriyor. Tam yüke ulaştığında ise bir sonraki normal saldırısı yavaşlatıyor ve buna ek olarak ilave hasar veriyor. Aktifi ise taramalı isabet ettiği ilk rakipte fiziksel hasar açan 7 atış yapıyor. Taramalı saldırı gücüne bağlı olarak artıyor. Saldırı yayılıyor ve ilk atış isabet ettiklerini uyguluyor. Üstelik bekleme süresi de Zeri'nin normal saldırı yapma süresi ile aynı.

Pasifi Zeri'nin normal saldırılarının büyü hasarı vermesini sağlıyor. Yetenek gücüne bağlı olarak güçleniyor ve yetenek sayılıyor. Hareket etmek ve taramalı yeteneğini kullanmak için Zeri'nin kıvılcım cihazında enerji biriktiriyor. Tam yüke ulaştığında ise bir sonraki normal saldırısı yavaşlatıyor ve buna ek olarak ilave hasar veriyor. Aktifi ise taramalı isabet ettiği ilk rakipte fiziksel hasar açan 7 atış yapıyor. Taramalı saldırı gücüne bağlı olarak artıyor. Saldırı yayılıyor ve ilk atış isabet ettiklerini uyguluyor. Üstelik bekleme süresi de Zeri'nin normal saldırı yapma süresi ile aynı. W (Ultraşok Lazeri): Zeri isabet ettiği ilk rakibi yavaşlatan ve ona hasar veren bir elektrik dalgası gönderiyor. Dalga bir duvara isabet ettiğinde çarpışma noktasından uzun menzilli bir lazer atıyor.

Zeri isabet ettiği ilk rakibi yavaşlatan ve ona hasar veren bir elektrik dalgası gönderiyor. Dalga bir duvara isabet ettiğinde çarpışma noktasından uzun menzilli bir lazer atıyor. E (Kıvılcım Akımı): Zeri kısa bir mesafe atılıp sonraki 3 "Taramalı" kullanımını rakipleri deşip geçecek şekilde güçlendiriyor. Şampiyon atıldığı açıya bağlı olarak her yüzey şeklinin üstünden atlayabiliyor ya da onun üstünde kayarak ilerleyebiliyor. Bir rakip şampiyona saldırı ya da yetenek isabet ettirmek de E'nin (Kıvılcım Akımı) bekleme süresini azaltıyor.

Zeri kısa bir mesafe atılıp sonraki 3 "Taramalı" kullanımını rakipleri deşip geçecek şekilde güçlendiriyor. Şampiyon atıldığı açıya bağlı olarak her yüzey şeklinin üstünden atlayabiliyor ya da onun üstünde kayarak ilerleyebiliyor. Bir rakip şampiyona saldırı ya da yetenek isabet ettirmek de E'nin (Kıvılcım Akımı) bekleme süresini azaltıyor. R/Ulti (Yıldırım Patlaması): Zeri etrafına yüklü miktarda elektrik saçarak yakınındaki rakiplere hasar veriyor ve orta uzunlukta bir süre boyunca aşırı yükleniyor. Zeri aşırı yüklenmişken hasar, saldırı hızı ve hareket hızı artışı kazanıyor. Rakip şampiyonlara saldırmak da aşırı yüklenme süresini yenileyip bir hareket hızı yükü daha ekliyor. Zeri aşırı yüklenmişken "Taramalı" atışları, daha hızlı ilerleyen ve rakiplerin arasında seken zincirleme yıldırımlar oluşturan bir üçlü atışa dönüşüyor.

Zeri Şampiyonu Ne Zaman Gelecek?

Oyuncular, şampiyon duyurulduğundan itibaren Zeri ne zaman çıkacak, LoL'e ne zaman gelecek gibi sorular sormaya başladı. Riot Games'in yaptığı açıklamaya göre Zeri, 12.2 yamasında oyuna eklenecek.

League of Legends (LoL) 12.2 yaması ne zaman çıkacak sorusunun cevabı da Riot Games'in yama takvimine göre 19 Ocak 2022. Kısacası Zeri'nin oyuncularla buluşmasına 11 gün var.