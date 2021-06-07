Dying Light - Hellraid, Yeni İçeriklere Kavuşuyor

Bugün yayınlanan güncelleme ile Dying Light - Hellraid yeni içeriklere kavuşuyor. Yeni hikaye modu, yeni bölgeler, yeni silahlar ve birtakım iyileştirmeler bizleri bekliyor. İşte o içerikler!

Techland, sıradaki büyük oyunu Dying Light 2 ile etkileyici bir geri dönüşe hazırlanıyor. Ancak ilk oyunu da bir köşeye atmış değil. Dying Light, 2015 yılının Ocak ayında satışa sunulmuştu. Hayranların azalmayan büyük ilgisine karşılık olarak yeni içerikler sunmaya devam etmiş olan Polonya menşeli stüdyo, bildiğiniz gibi son olarak Hellraid içeriğini geçtiğimiz yılın Ağustos ayı içerisinde satışa sunmuştu.

Hikayesine göre afetzedeler yaşanan tuhaf bir güç kesintinin nedenini araştırırken Tower'ın bodrum katında eski bir atari salonu cihazı bulmaları ile başlıyor. Afetzedeler, gerçek doğasından haberdar olmaksızın, cihazı kaptıkları gibi üst kata çıkarıyorlar ve başka bir diyara kapının açılması ile beklenmedik olaylar da patlak veriyor.

Harran yerine Hell’in hizmetkarları tarafından istila edilen uhrevi bir kalede geçen Dying Light - Hellraid’de, kılıçları, baltaları ve çekiçleri gibi Orta Çağ silahları ile daha önceden görmediğimiz düşmanlara karşı ayakta kalmaya çalışıyoruz.

Bu yeni içerikte ayrıca yeni bir oyun modu da söz konusu. Bu moda göre şeytanların istilası altında olan zindanlar boyunca yeteneğe dayalı çatışmalara giriyoruz. Her ziyaretinizde ek ödüller alabiliyor ve seviyemiz yükseldikçe, Harran şehrinde de kullanabileceğimiz yeni silahlar açabiliyoruz.

Dying Light - Hellraid'in Yeni İçerikleri Neler Olacak?

İlk oyunu sonuna kadar desteklemeye devam eden Techland, bugün yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bütün platformlarda yayınlanan olan güncelleme, Dying Light - Hellraid için yeni hikaye modu, haritaya eklenecek yeni bölgeler, yeni silahlar, üzerinde kalkan olan yeni bir düşman ve bir dizi görsel ve teknik iyileştirmeler getiriyor.

Verilen detaylara bakılırsa, Clavis Stone, Imprisoned ve Beneath Seals olmak üzere üç araştırma görevinden oluşuyor olan yeni hikaye modunda, gizemi ve güçlü bir büyücü olan Lucius’u kurtarmak için Ba’al’ın Tapınağı’na gidiyoruz. Her üç araştırma görevini isterseniz tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak arkadaşlarınız ile oynayabiliyorsunuz.

Güncelleme ile ışıklandırma sistemi revizyondan geçiriliyor olup, ortama uygun yeni sesler efektleri ekleniyor. Ayrıca oyun içi animasyonlarda değişiklik yapılıyor, mini haritanın işlevselliği ve envanter yönetimi ve daha fazlası iyileştiriliyor.