Oyun Dünyasına Üzücü Haber Geldi: E3 Fuarı Artık Düzenlenmeyecek!

Elektronik Eğlence Fuarı (E3), 20 yıldan fazla bir süredir oyun dünyasının en büyük sürprizlerini sunan yaz etkinliği olarak biliniyordu, ancak artık tarih oldu.

Entertainment Software Association'ın CEO'su Stanley Pierre-Louis, E3'ü 1995 yılında başlatan kar amacı gütmeyen ticaret derneği olan ESA tarafından düzenlenen E3 hakkında şunları söyledi: “ABD ve küresel video oyun endüstrisinin merkezi bir vitrini olarak hizmet veren bir etkinliği iki on yılın üzerinde daha fazla ev sahipliği yapmanın ardından. Biliyoruz ki tüm oyun sektörü, oyuncular ve geliştiriciler E3'e büyük bir tutkulu. Bu tutkuyu paylaşıyoruz,” diyen Pierre-Louis, “Böyle sevilen bir etkinliğe veda etmek zor olabilir, ancak sektörün hayranlara ve iş ortaklarına ulaşma konusunda yeni fırsatlar bulması nedeniyle doğru olan şey bu.” açıklamalarda bulundu.

Etkinlik genellikle Sony, Nintendo ve Microsoft gibi üç konsol üreticisinin basın konferanslarıyla başlardı, şirketler gelecekteki büyük çıkışlarını ortaya koyardı. Etkinlik haftasında Electronic Arts, Ubisoft ve Activision gibi yayıncılar da konferanslar düzenler, stüdyolarının geçen yıl boyunca neler yaptığını gösterirdi. Bu şirketler etkinlikte oynanabilir oyunlarını sergileyen stantlar açar, bazı geliştiriciler ise halkla yüz yüze iletişim kurardı.

Üç günlük bu fuar büyük bir çekim merkeziydi, oyun severlerin yılın en büyük çıkışlarını yayınlanmadan aylar önce oynayabilecekleri ender yerlerden biriydi. 2005 yılında, PlayStation 3, Xbox 360 ve Nintendo Wii'nin tanıtımı için 70.000'den fazla kişi etkinliğe katıldı, bu da etkinliğin rekor bir sayısıydı.

E3, neredeyse 25 yıl boyunca sektörün öncü ticaret fuarı olarak kaldı, ancak etkinlik kendi zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. 2011 yılında Nintendo, kendi oyunları için bir etkinlik olan Nintendo Direct'i başlattı. Bu etkinlikle rakipleri için rekabet etmek zorunda kalmadan kendi kitlelerine daha özlü ve kontrol edilebilir bir şekilde ulaşmanın bir yolu oldu. Nintendo Direct'ler oyun sektörüne öncülük etti ve daha fazla yayıncı, kendi canlı sunumları üzerinden müşterilerine daha doğrudan ulaşmayı tercih etti.

Hayran ilgisi gittikçe dağıldı, şirketler E3 için basın konferansları için binlerce dolar harcamanın ve dikkat çekici, göz alıcı stantlar kurmanın maliyetini çıkarmakta zorlanmaya başladı.

Oyun Sektöründe Bir Çağ Kapanıyor: E3'ün Kapanışının Arkasındaki Sebepler

2018'de PlayStation, E3'ten ayrılan ilk büyük oyun şirketlerinden biriydi ve diğer yayıncılar da E3 yerine kendi etkinliklerini düzenleme kararı aldı.

2019, E3'ün halka açık olacağı son yıldı, ardından COVID-19 pandemisi etkinliği rafa kaldırdı. 2021'de dijital bir E3 düzenlendi, ancak etkinlik 2022 ve 2023'te tamamen iptal edildi.

Pierre-Louis, "Daha sonraki yıllarda davet edilen hayranlar vardı, ancak gerçekten sektör için bir pazarlama ve iş modeli ve dünyaya yeni ürünler hakkında bilgi sağlamanın bir yolu olarak hizmet verdi,” dedi. "Şirketlerin, kendi bireysel gösterileri de dahil olmak üzere tüketicilere ve iş ilişkilerine bir sürü şekilde ulaşma imkanları var."

Bir zamanlar büyük oyun etkinlikleri E3'de yapılırken artık bu etkinlikler diğer oyun fuarlarında ve etkinlikler de görülüyor. Geçen hafta gerçekleşen Oyun Ödülleri ve Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen GamesCom, şirketlerin gelecek planlarını açıkladıkları yerler haline geldi.