Oyun Devinde Kriz: 400 Çalışan Daha İşten Çıkarılacak!

Bilmeyenler için, geçtiğimiz haftalarda oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Electronic Arts (EA), önemli bir karar alarak Seattle merkezli Cliffhanger Games stüdyosunu kapattığını duyurdu. Söz konusu stüdyo, Marvel evreninin sevilen karakterlerinden biri olan Black Panther üzerine bir oyun geliştiriyordu. Ancak proje, tamamlanamadan rafa kaldırıldı ve ekip dağıldı.

Bu gelişmenin hemen ardından EA hakkında yeni ve dikkat çekici bir iddia daha gündeme geldi. Şirketin, F1 ve WRC gibi popüler yarış oyunlarıyla tanınan Codemasters stüdyosunun merkezini kapatmayı planladığı öne sürülüyor.

EA, Codemasters'ta Görev Yapan 400 Çalışanı İşten Çıkartabilir

İddialara göre EA, sevilen stüdyonun merkez ofisini kapatma kararı ile birlikte şirkette görev yapan yaklaşık 400 geliştiriciyi işten çıkartabilir. Bunun haricinde işine devam edecek birçok ismin de EA bünyesindeki F1 projelerine, bir kısmının ise geliştirilmekte olan yeni bir Need For Speed oyununa yönlendirileceği belirtiliyor.

Yakın süreçte çatısı altında faaliyet gösteren Respawn Entertainment'ta görev alan 400'e yakın çalışanla da yollarını ayıran ancak şirketi tam olarak kapatmayan EA'in 2021 yılında 1,2 milyar dolara satın aldığı Codemasters için de benzer bir yapılanmaya gideceği söyleniyor.

Yapay zeka atılımı ile oyun dünyasında başlayan işten çıkarma süreçlerinden şimdiye kadar bir nebze de olsa kurtulmaya başaran Codemasters’ın, özellikle WRC lisansını kaybetmesinin ardından EA'in gözüne çarptığı belirtiliyor.

Öte yandan 2025’in ilk aylarında da sektörde iyileşme sinyalleri görünmüyor. Bu doğrultuda art arda gelen stüdyo kapanışları ve geniş çaplı işten çıkarmalara yenileri eklenebilir. Gelişmeler için takipte kalın!