2320 TL'lik Dev İndirim: Ucuz EA SPORTS FC 25 Fırsatı!

En iyi futbol oyunlarından biri olan EA SPORTS FC 25 için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. İşte kampanyaya dair merak edilen detaylar!

EA SPORTS FC 25 %80 İndirime Girdi

Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA SPORTS FC 25'in standart sürümü PlayStation mağazasında yüzde 80 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 2.899,99 TL'den 579,99 TL'ye düştü. Dolayısıyla oyunu 2.320 TL daha ucuza satın alabilirsiniz.

Oyunun Ultimate sürümü ise yüzde 60 oranında indirime girdi. Ultimate sürüm kampanya kapsamında 4 bin TL yerine 1.600 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Days of Play olarak isimlendirilen kampanya 12 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

EA SPORTS FC 25 Epic Games Store'da ve Xbox mağazasında da indirime girdi. Oyunun standart sürümü Epic Games Store'da yüzde 70 oranında indirim ile birlikte 2.599,99 TL'den 779,99 TL'ye düştü. Xbox mağazasında ise oyun 2.899,99 TL yerine 579,99 TL'ye satılıyor.

EA Sports tarafından geliştirilen ve 2024 yılının eylül ayında satışa sunulan futbol oyunu, kariyer modundan 5'e 5 Rush moduna kadar çeşitli modldar içeriyor. Bu, oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyor.