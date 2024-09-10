Mbappé, Haaland ve Dahası: İşte EA FC 25'in En Yüksek Reytingli Oyuncuları!
27 Eylül'de çıkacak EA FC 25'in en yüksek reytingli oyuncuları belli oldu. İşte ayrıntılar!
EA FC 25'in çıkışına kısa bir süre kala, yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. FIFA ile ortaklığın sona ermesinin ardından çıkacak ikinci oyunda, en çok merak edilen konulardan biri de oyuncu reytingleri. Son olarak, FC 25'in en yüksek reytingli oyuncuları belli oldu. İşte ayrıntılar!
EA FC 25 En Yüksek Reytingli Futbolcular
Açıklanan verilere baktığımızda, en yüksek reytingli oyuncuların 91 ile Aitana Bonmatí, Kylian Mbappé, Rodri ve Erling Haaland olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, Jude Bellingham, Alexia Putellas, Vini Jr., Caroline Graham Hansen, Kevin De Bruyne ve Sam Kerr gibi futbolcular ise 90 genel reytingle ikinci sırada yer alıyor.
İşte EA FC 25'te en yüksek reytinge sahip futbolcular;
|İsim
|Genel Reyting
|Lig
|Aitana Bonmatí
|91
|Liga F
|Kylian Mbappé
|91
|LALIGA EA SPORTS
|Rodri
|91
|Premier League
|Erling Haaland
|91
|Premier League
|Jude Bellingham
|90
|LALIGA EA SPORTS
|Alexia Putellas
|90
|Liga F
|Vini Jr.
|90
|LALIGA EA SPORTS
|Caroline Graham Hansen
|90
|Liga F
|Kevin De Bruyne
|90
|Premier League
|Sam Kerr
|90
|Barclays WSL
|Harry Kane
|90
|Bundesliga
|Martin Ødegaard
|89
|Premier League
|Gianluigi Donnarumma
|89
|Ligue 1 McDonald's
|Sophia Smith
|89
|NWSL
|Alisson
|89
|Premier League
|Thibaut Courtois
|89
|LALIGA EA SPORTS
|Ada Hegerberg
|89
|Arkema PL
|Lautaro Martínez
|89
|Serie A Enilive
|Mapi León
|89
|Liga F
|Virgil van Dijk
|89
|Premier League
|Marc-André ter Stegen
|89
|LALIGA EA SPORTS
|Mohamed Salah
|89
|Premier League
|Phil Foden
|88
|Premier League
|Marie Katoto
|88
|Arkema PL
|Lionel Messi
|88
|ML
Oyun, Standard ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürümle çıkacak. Bunlara ek olarak Ultimate Edition'ı ön sipariş verenlere 7 gün öncesinden erken erişim imkanı sunulacak. Fiyatlar ise sırasıyla 2 bin 899 TL ve 4 bin TL olacak.
FC 25'teki bu oyuncu derecelendirmeleri, tüm temel oyun modları için geçerli olan yeni 5'e 5 Rush deneyimini etkileyecek ve bireysel oyuncu güçlerine dayalı yeni ve ilgi çekici küçük takım dinamiklerini keşfetmek için denemeleri teşvik edecek. Oyuncu derecelendirmeleri ayrıca, yepyeni Oyuncu Rolleri aracılığıyla oyuncu taktiklerine fayda sağlamak için gerçek dünya verileriyle bilgilendirilen yeni bir yapay zeka modeli, FC IQ tarafından desteklenerek daha otantik bir 11'e 11 takım stratejisine de katkıda bulunacak. FC IQ, EA SPORTS FC 25'te HyperMotionV* ve PlayStyles'ın yanında yer alan, oynanış yeniliklerine gelen en büyük özellik olarak tanıtıldı.
19.000'den fazla oyuncudan oluşan EA SPORTS FC 25 kadrosu ile Ultimate Team'deki tüm oyuncular, liglerine ve gerçek dünyadaki karşılıklarına göre derecelendirilerek daha önce görülmemiş bir özgünlük seviyesine katkıda bulunuyor.
EA SPORTS FC 25'te Hangi Ligler Yer Alacak?
EA SPORTS FC 25'in duyuru fragmanı nihayet yayınlandı. Peki oyunda hangi ligler yer alacak?
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