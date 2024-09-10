Mbappé, Haaland ve Dahası: İşte EA FC 25'in En Yüksek Reytingli Oyuncuları!

EA FC 25'in çıkışına kısa bir süre kala, yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. FIFA ile ortaklığın sona ermesinin ardından çıkacak ikinci oyunda, en çok merak edilen konulardan biri de oyuncu reytingleri. Son olarak, FC 25'in en yüksek reytingli oyuncuları belli oldu. İşte ayrıntılar!

EA FC 25 En Yüksek Reytingli Futbolcular

Açıklanan verilere baktığımızda, en yüksek reytingli oyuncuların 91 ile Aitana Bonmatí, Kylian Mbappé, Rodri ve Erling Haaland olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, Jude Bellingham, Alexia Putellas, Vini Jr., Caroline Graham Hansen, Kevin De Bruyne ve Sam Kerr gibi futbolcular ise 90 genel reytingle ikinci sırada yer alıyor.

İşte EA FC 25'te en yüksek reytinge sahip futbolcular;

İsim Genel Reyting Lig Aitana Bonmatí 91 Liga F Kylian Mbappé 91 LALIGA EA SPORTS Rodri 91 Premier League Erling Haaland 91 Premier League Jude Bellingham 90 LALIGA EA SPORTS Alexia Putellas 90 Liga F Vini Jr. 90 LALIGA EA SPORTS Caroline Graham Hansen 90 Liga F Kevin De Bruyne 90 Premier League Sam Kerr 90 Barclays WSL Harry Kane 90 Bundesliga Martin Ødegaard 89 Premier League Gianluigi Donnarumma 89 Ligue 1 McDonald's Sophia Smith 89 NWSL Alisson 89 Premier League Thibaut Courtois 89 LALIGA EA SPORTS Ada Hegerberg 89 Arkema PL Lautaro Martínez 89 Serie A Enilive Mapi León 89 Liga F Virgil van Dijk 89 Premier League Marc-André ter Stegen 89 LALIGA EA SPORTS Mohamed Salah 89 Premier League Phil Foden 88 Premier League Marie Katoto 88 Arkema PL Lionel Messi 88 ML

Oyun, Standard ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürümle çıkacak. Bunlara ek olarak Ultimate Edition'ı ön sipariş verenlere 7 gün öncesinden erken erişim imkanı sunulacak. Fiyatlar ise sırasıyla 2 bin 899 TL ve 4 bin TL olacak.

FC 25'teki bu oyuncu derecelendirmeleri, tüm temel oyun modları için geçerli olan yeni 5'e 5 Rush deneyimini etkileyecek ve bireysel oyuncu güçlerine dayalı yeni ve ilgi çekici küçük takım dinamiklerini keşfetmek için denemeleri teşvik edecek. Oyuncu derecelendirmeleri ayrıca, yepyeni Oyuncu Rolleri aracılığıyla oyuncu taktiklerine fayda sağlamak için gerçek dünya verileriyle bilgilendirilen yeni bir yapay zeka modeli, FC IQ tarafından desteklenerek daha otantik bir 11'e 11 takım stratejisine de katkıda bulunacak. FC IQ, EA SPORTS FC 25'te HyperMotionV* ve PlayStyles'ın yanında yer alan, oynanış yeniliklerine gelen en büyük özellik olarak tanıtıldı.



19.000'den fazla oyuncudan oluşan EA SPORTS FC 25 kadrosu ile Ultimate Team'deki tüm oyuncular, liglerine ve gerçek dünyadaki karşılıklarına göre derecelendirilerek daha önce görülmemiş bir özgünlük seviyesine katkıda bulunuyor.

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