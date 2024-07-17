EA SPORTS FC 25 Duyuru Fragmanı Yayınlandı: Ön Sipariş Fiyatları da Belli Oldu!

EA, her yıl futbol severlerin büyük bir ilgiyle beklediği serinin yeni oyunu EA SPORTS FC 25'in duyuru fragmanını yayınladı.

FIFA markasının lisansının bitmesinin ardından geçtiğimiz yıl ilk kez EA SPORTS FC adını kullanan seri, bu yıl da aynı isimle karşımızda olacak. EA SPORTS FC 25 futbol tutkunlarına heyecan verici yenilikler ve yepyeni bir futbol deneyimi sunmayı vaat ediyor.

EA SPORTS FC 25 Duyuru Fragmanı

Fragmanın yanı sıra bugün gündüz saatlerinde EA SPORTS FC 25 kapak yıldızının Jude Bellingham olduğu açıklanmıştı. Jude Bellingham oyunun standart sürümünde kapağı yalnız başına süsleyecekken, Ultimate Edition sürümünde Beckham ve Zidane gibi efsane yıldızlarla bir arada olacak.

EA SPORTS FC 25 Yenilikleri Neler?

Rush

EA SPORTS FC 25, 11'e 11'in aynı oyun kontrollerini ve gerçek futbol mekaniklerini kullanan yepyeni bir 5'e 5 deneyimi olan Rush'ı sunuyor.

Football Ultimate Team, Clubs ve Kick-Off'ta oynanabilen Rush, dört kişilik grupların takım oluşturmasına ve yapay zeka kontrollü bir kaleciyle birlikte sahaya çıkmasına olanak tanıyarak arkadaşlarınızla beraber oynamak için özel olarak tasarlanmış.

Menajerlik Kariyerinde tek oyunculu, hızlı tempolu bir deneyim olan Rush, yeni oynanabilir 5v5 turnuvalarla sezon boyunca Gençlik Akademisi gelişiminizi kontrol etmenizi sağlayacak.

FC IQ

FC IQ, daha fazla stratejik kontrol sunarak her 11'e 11 maçta taktiksel temellerin elden geçirilmesini sağlarken, futboldaki en büyük takımlardan bazılarının gerçek dünya verileriyle desteklenen yeni bir yapay zekâ modeli, yepyeni Oyuncu Rolleri aracılığıyla oyuncu taktiklerini etkiliyor.

Takım taktiklerinin yenilenmesi ve daha gerçekçi kolektif hareketler, sahanın her iki ucundaki konumlanmayı modernleştirerek her takımın gerçek dünyadaki oyun tarzına göre modellenen oyun şeklini geliştiriyor ve maçtan maça daha fazla çeşitlilik sunuyor.

Canlı Başlangıç Noktaları

Kariyer'de yer alan Canlı Başlangıç Noktaları, oyuncuları sezon ortası transferleri veya menajer değişimleri sonrasında bir kulübün başına geçmek gibi gerçek dünyadaki en büyük hikâyelerin merkezine yerleştiriyor.

Buna ek olarak, bu yıl kadın futbolu ilk kez Kariyer Moduna eklenerek tüm oyun modlarında erkek futboluyla eşitlik sağlanacak ve EA SPORTS FC'nin kadın oyununu büyütme taahhüdüne daha fazla katkıda bulunulacak.

EA SPORTS FC 25 Ne Zaman Çıkacak?

EA SPORTS FC 25, 20 Eylül 2024'ten itibaren Ultimate Edition aracılığıyla erken erişimle 27 Eylül 2024'te oynanabilecek. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında yayınlanacak olan EA SPORTS FC 25 için ön siparişler başladı.

EA SPORTS FC 25 Fiyatı

EA SPORTS FC 25, Steam'de 69,99$ fiyat etiketiyle satışa sunulurken konsol tarafında PS Store fiyatı 2.899,99 TL, Xbox Store fiyatı ise fiyat 2.609,99 TL olarak belirlenmiş durumda. PC tarafında TL ile satın alınabilir tek seçenek Epic Games'de ise fiyat 2.599,99 TL.

Peki sizin EA SPORTS FC 25'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.