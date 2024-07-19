EA SPORTS, Galatasaray ve Fenerbahçe ile Ortaklığını Duyurdu!

EA SPORTS, önümüzdeki EA SPORTS FC 25'i de kapsayacak şekilde Galatasaray ve Fenerbahçe ile resmî bir ortaklık gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu uzun soluklu özel iş birliği, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ve futbolseverlere eşsiz bir EA SPORTS FC 25 ve futbol oyunu deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile olan iş birliğinin detayları önümüzdeki dönemde açıklanacak ve ortaklığın bir parçası olarak gerçekleşecek ortak aktivasyonlar ve gelişmeler için taraftarlar şimdiden heyecanlanmış durumda.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FC Futbol Ortaklıkları Direktörü James Taylor şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray S.K. dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için çok özel bir kulüp. Ortaklığımız EA SPORTS FC topluluğuna en özgün ve kapsamlı interaktif futbol deneyimini sunmaya devam etmemizi sağlıyor. Türk futboluna olan bağlılığımızı derinleştirmekten ve bu ortaklık ile Galatasaray taraftarlarını favori oyuncularına ve kulüplerine daha fazla yakınlaştırmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Türkiye bir futbol ülkesi ve Türk milleti de desteklediği takımlara sadık taraftarlar; bu da bizim Fenerbahçe S.K. gibi tarihi bir kulüple ortaklığımızı duyurmaktan heyecan duymamıza neden oluyor. Bu ortaklık sayesinde sarı-lacivertli taraftarları sevdikleri oyunculara ve kulübe daha da yakınlaştırarak onlara gerçek bir futbol deneyimi sunabiliyoruz."

Rams Park ve Ülker Stadyumu Oyunda Yer Alacak

Anlaşma kapsamında ortaya çıkan bir diğer detay ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin stadları Rams Park ve Ülker Stadyumu'nun oyunda yer alacağı yönünde. Yayınlanan tanıtım fragmanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Güçlü, adanmış, tutkulu. Burada her şey kulüp için!



Galatasaray olarak @EASPORTSFC ile iş birliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Taraftarlarımız, detayların önümüzdeki dönemde açıklanacağı ortaklığın bir parçası olarak gerçekleşecek ortak aktivasyonlar ve gelişmeler için… pic.twitter.com/tuytGx2v7b — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 19, 2024

🛎️ Fenerbahçe de FC 25 için EA Sports ile iş birliği yaptığını duyurdu. pic.twitter.com/tOB3j73S4X — Atarita 🏰 (@Ataritacom) July 19, 2024

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