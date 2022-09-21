EA, Iron Man Oyunu Geliştirdiğini Açıkladı

EA, Salı günü yaptığı açıklamada Marvel's Iron Man'in Electronic Arts'ın Motive Studio'sunda tamamen yeni bir tek oyunculu, üçüncü şahıs, aksiyon-macera oyunu olarak geliştirildiğini duyurdu.

EA, henüz adı açıklanmayan oyunun ön geliştirme aşamasında olduğunu ve Marvel Games ile iş birliği içinde geliştirildiğini söyledi. Marvel Games'in yaratıcı direktörü Bill Rosemann, her ikisi şirketin de Iron Man üzerinde çalışmakta oldukça tutkulu olduğuna değindi.

The news is out! 🎉We couldn’t be more thrilled to collaborate with @MarvelGames on an all-new single-player, action-adventure Iron Man game. While we're still in early development, this is an exciting new adventure for our studio: https://t.co/zpuT61TKtV pic.twitter.com/309lhm02dY — Motive (@MotiveStudio) September 20, 2022

12 Yıldır Iron Man Oyunu Geliştirilmiyordu

Iron Man'in en son bağımsız video oyunuu, 2020'de PlayStation VR için Iron Man VR olarak gelmişti. Bundan önce Iron Man, Marvel sinematik evren filmlerinin 2008'deki Iron Man ve 2010'daki Iron Man 2'nin iki uyarlamasında yer aldı ve el konsollarına kadar ulaştı.

Motive ekibinde geliştirme süreci, Square Enix'in geçtiğimiz sonbaharda yayınladığı Eidos'un sevilen Marvel's Guardians of the Galaxy'nin kıdemli yapımcısı olan Olivier Proulx tarafından yönetiliyor. Proulx, Motive'e Mart ayında, Square Enix'in Eidos, Crystal Dynamics ve geliştirdikleri serileri sattığını duyurmasından yaklaşık bir ay önce katıldı.

Motive ekibi en son 2020'de uzay savaşı simülasyonu Star Wars: Squadrons'u geliştirdi ve şu anda 27 Ocak 2023'te piyasaya sürülmek üzere 2008 yılında piyasaya sürülen Dead Space'inin yeniden yapımını geliştiriyor.