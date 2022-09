EA, Iron Man Oyunu Geliştirdiğini Açıkladı

EA, Salı günü yaptığı açıklamada Marvel's Iron Man'in Electronic Arts'ın Motive Studio'sunda tamamen yeni bir tek oyunculu, üçüncü şahıs, aksiyon-macera oyunu olarak geliştirildiğini duyurdu.

EA, henüz adı açıklanmayan oyunun ön geliştirme aşamasında olduğunu ve Marvel Games ile iş birliği içinde geliştirildiğini söyledi. Marvel Games'in yaratıcı direktörü Bill Rosemann, her ikisi şirketin de Iron Man üzerinde çalışmakta oldukça tutkulu olduğuna değindi.

The news is out! 🎉We couldn’t be more thrilled to collaborate with @MarvelGames on an all-new single-player, action-adventure Iron Man game. While we're still in early development, this is an exciting new adventure for our studio: https://t.co/zpuT61TKtV pic.twitter.com/309lhm02dY