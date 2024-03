EA Klasik Oyunlarını Steam'de Satışa Sundu: İndirimli Satın Alınabiliyor!

EA, oyunseverleri sevindirecek bir haberle geliyor. Command & Conquer'dan Dungeon Keeper'a kadar pek çok ünlü klasik oyununu Steam'e getiren Electronic Art, bu oyunların indirimli bir şekilde satın alınabileceğini de duyurdu.

EA, eski dönemde en popüler olan oyunlarını Steam kullanıcılarına sunuyor. Şehir planlaması yapılan SimCity 3000 Unlimited, zindan işgallerine karşı en iyi canavarların kullanılabildiği Dungeon Keeper 2 ve Mammoth Tank'ın gücünün düşmanlara gösterildiği Command & Conquer bu oyunlardan sadece bazıları.

EA'nın Steam arşivine eklenen bu sevilen oyunları, tüm oyuncuları şimdiden harekete geçirdi. Şirket, popüler oyunlarının Steam'deki çıkışı kutlamak için de tüm bu ikonik oyunlarını indirimli bir şekilde oyunculara sunuyor.

Şu an Steam'de mevcut olan ve güncel yamalarıyla gelen tüm oyunlar şu şekilde:

EA'nın oyunlarla ilgili X'te paylaştığı fragman:

Let the nostalgia begin!



9 classic EA games are available to play on @Steam starting TODAY!



➡️ https://t.co/d9TCZwbOUE



🪖 Command & Conquer - The Ultimate Collection

🏗️ SimCity 3000 Unlimited

🌎 Populous

🌎 Populous 2: Trials of the Olympic Gods

🌎 Populous: The Beginning

⚔️… pic.twitter.com/RoWyziOOKN