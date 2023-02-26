EA Play Abonelik Fiyatı İndirime Girdi: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!

Yeni başlatılan bir kampanya kapsamında EA Play abonelik fiyatı önemli ölçüde düştü. Kütüphanede yer alan video oyunlarını ek ücret ödemeye gerek kalmadan oynayabileceğiniz abonelik hizmetinin fiyatına dair detaylar haberimizde.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Electronic Arts tarafından geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan EA Play isimli abonelik hizmeti ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda söz konusu aboneliğin fiyatı ciddi ölçüde düştü.

EA Play Abonelik Fiyatı Ne Kadar Oldu?

İlk kez EA Play aboneliği alacak kişiler için Steam isimli popüler dijital oyun platformunda önemli bir kampanya başlatıldı. Oyunculara önemli bir fırsat sunan kampanya kapsamında bir aylık abonelik ücreti 8 TL oldu.

Kampanyanın ilk ay ile sınırlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla abonelik ücreti ilk ayın ardından 39,99 TL şeklinde devam edecek. Eğer hizmeti denemek istiyorsanız Steam'in EA Play sayfası üzerinden 8 TL karşılığında aylık abone olabilir ve beğenmezseniz aboneliğiniz bitmeden iptal edebilirsiniz.

Battlefield 2042, Titanfall 2, Nee dor Speed Heat, FIFA 22 Star Wars Jedi: Fallen Order dahil olmak üzere pek çok video oyununa erişebilmenizi sağlayan EA Play'in kampanyası 8 Mart 2023 tarihinde sona erecek.

Popüler dijital oyun platformu Steam'de başlatılan EA Play kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.