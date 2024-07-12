EA FC 24, The Crew Motorfest ve Dahası: Bu Oyunlar Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Microsoft, bu hafta sonu oyunculara dört farklı oyunu ücretsiz olarak deneme imkanı sunuyor. Xbox Game Pass Core ve Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için geçerli olacak ücretsiz hafta sonu kapsamında seçili oyunları birkaç günlüğüne de olsa para ödemeden oynayabileceksiniz.

Microsoft'un Ücretsiz Hafta Sonu Etkinliği Başladı: Tam Dört Oyun Ücretsiz Oldu

Microsoft, Xbox Game Pass Core ve Xbox Game Pass Ultimate kullanıcılarına 11 - 15 Temmuz tarihleri arasında The Crew Motorfest, AEW: Fight Forever, EA FC 24 ve MLB The Show 24 oyunlarını ücretsiz bir şekilde deneyimleme olanağı sunduğunu resmen duyurdu.

AEW: Fight Forever (Xbox One, Xbox Series S|X)

EA Sports FC 24 (Xbox One)

EA Sports FC 24 (Xbox Series S|X)

MLB The Show 24 (Xbox One)

MLB The Show 24 (Xbox Series S|X)

The Crew Motorfest (Xbox One)

The Crew Motorfest (Xbox Series S|X)

Şirket, listedeki MLB The Show 24'ün diğerlerinden farklı olarak 16 Temmuz'a kadar ücretsiz olduğunu belirtti. Dahası, popüler beyzbol oyununu oynamak için Xbox Game Pass Core ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerine gerek olmayacak.