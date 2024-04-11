EA Play Abonelik Ücretine Zam Geldi: Fiyatlar Ne Kadar Oldu?

Steam’den, PlayStation Mağazasından, Xbox Mağazasından ve EA’den satın alabileceğiniz ve yüzlerce oyunu oynayabildiğiniz, ciddi avantajlar tanıyan abonelik sistemi EA Play, zamlandı.

EA Play Abonelik Ücretlerine Ne Kadar Zam Yapıldı?

EA Games TL ile ödeme almayı bırakmadan önce EA Play abonelik ücreti, 40 TL idi. Daha sonra TL ile almayı bırakan abonelik hizmetinin fiyatı 20 dolar olarak belirlendi ancak mevcut aboneler bir süredir aynı fiyatı ödüyorlardı.

EA’in abonelere bugün gönderdiği e-postada yer alan bilgilere göre şirket, EA Play abonelik ücretlerine yüzde 447 zam yaparak aylık 40 TL’den 219 TL’ye, 12 aylık abonelik ücretini de 1.499 TL’ye çıkardığını duyurdu.

Yeni fiyatlar 11 Nisan 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Mevcut aboneler, aboneliklerini yenileyecekleri zaman bu zamdan etkilenecekler. Yeni aboneler ise bugün itibarıyla yeni ücretlerden faturalandırılacaklar.

Ayrıca, bu zammın ardından ya EA Play'in Xbox Game Pass bünyesinden çıkarılması ya da Game Pass abonelik ücretlerine de zam gelmesi bekleniyor.

Siz bu zam ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce Game Pass'e de zam gelir mi? Gelirse hala kullanmaya devam eder misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.