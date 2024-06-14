EA Sports, Bu Defa EURO 2024’ün Kazananını Tahmin Etti: Yine Doğru Çıkacak mı?

EA Sports'un turnuvaları simüle ederek yaptığı tahminler her zaman doğru çıkmasa da, heyecanı artırmada büyük bir rol oynuyor. Hatırlarsanız, son Dünya Kupası'nda EA Sports, Arjantin'i kazanan olarak göstermişti ve sonrasında kupayı Arjantin kaldırmıştı.

Heyecanla beklenen UEFA EURO 2024 turnuvası başladı ve EA Sports yine bir tahminde bulundu. Peki, EA Sports'un tahminine göre kupayı kim kaldıracak? İşte ayrıntılar…

UEFA EURO 2024’ün Kazananı Kim Olacak?

EA Sports’un sıradaki tahminine göre İngiltere, HyperMotionV teknolojisiyle simüle edilen turnuvadan galip çıkarak şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak.

Ancak yapılan tahmin, İngiltere'nin son uluslararası turnuvadaki zaferinden ve son yıllardaki istikrarlı performansından sonra sürpriz olarak görülmese de doğru çıkıp çıkmayacağı tartışma konusu oluyor.

Turnuvada Almanya'nın da ev sahibi avantajıyla finale kadar yükselmesi ve İngiltere'ye zorlu bir rakip olması bekleniyor. Son şampiyon İtalya ise kupayı korumak için mücadele edecek.

UEFA EURO 2024’ün heyecanı tüm Avrupa'yı sararken, EA Sports tahmini, futbolseverlerin İngiltere'nin bu kez kupayı evine götürüp götürmeyeceğini merakını yükseltiyor.