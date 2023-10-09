EA Sports FC 24, Daha İlk Haftadan 11 Milyon Oyuncu Tarafından İndirildi!

Bildiğiniz üzere PES ve FIFA arasında geçen tartışmalar bir süre oyun dünyasında gündemde kaldı. Dolayısıyla EA Sports FC 24 çıkmadan önce oyuncular oldukça tedirgindi. Herkes oyunun ne kadar başarılı olacağını konuşuyordu.

Ardından 29 Eylül'de çıkış yapan oyunun daha ilk saatlerden yoğun ilgiyle karşılaştığını gördük. İnceleme videoları ve puanlamalar bile çabucak yapıldı. Yeni gelen habere göre EA Sports FC 24, eylül ayında en çok indirilen oyunlardan bir tanesi oldu.

10 günde 11,3 Milyon İndirme!

EA Sports FC 24'ün çıkışının üstünden 10 gün geçti. Oyuncular FIFA’nın yerini alan EA FC 24'e karşı hiç de yabancılık çekmedi. Öyle ki oyunun dünya genelinde 11,3 milyon oyuncu tarafından indirildiği öğrenildi.

Oyunun Android ve iOS için piyasaya sürülen mobil sürümü ise 10 günde 11,2 milyon kullanıcıya ulaştı. Mobil sürümün lansman gününde 2,2 milyon kişi tarafından indirildiği görüldü.

Oyunla ilgili yapılan iyi yorumların ardından EA Sports Başkanı Cam Weber, konuya dair şöyle bir açıklama yaptı:

"Milyonlarca oyuncumuzu tekrar ağırlamanın yanı sıra, FC 24’teki yeni oyuncuların yıldan yıla neredeyse yüzde 20 oranında artması, her yerdeki futbol taraftarlarının Kulübe katılma heyecanını gösteriyor. EA Sports FC aracılığıyla dünyanın en büyük futbol topluluğunu kuruyoruz ve daha yeni başlıyoruz”

Steam ve Epic Games Store’da 1.200 TL‘ye satılan oyunun önümüzdeki günlerde daha da başarılı olması bekleniyor.

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