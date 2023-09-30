EA Sports FC 24 İnceleme Puanları Neler?

Merakla beklenen FC 24'ün standart sürümü bugün yayınlandı. Oyunun ön siparişleri Ultimate Sürüm için bir hafta önceden erken erişime açılmıştı. Bu kişiler önceden yorumlarını yaptılar.

Oyunun bugün resmî olarak çıkmasının ardından gözler yeni inceleme kayıtlarına yöneldi. Steam ve Epic Games Store’da 1.200 TL‘ye satılan oyun hakkında birçok olumlu ve olumsuz eleştiri geldi.

30 yılı aşkın süredir ortaklık yaptığı FIFA ile yollarını ayıran Electronic Arts, bu sene itibarıyla yoluna kendi markası olan EA Sports FC ile devam ediyor. Bakalım marka değişikliğinin ardından oyun hakkındaki düşünceler ne oldu?

Değerlendirmeler Olumlu!

Steam'deki ilk incelemelere göre oyun için yapılan değerlendirmelerin çoğu olumlu yönde oldu. Yaklaşık 600 değerlendirmeye bakıldığında oyuncuların pek de şikâyetçi olmadığı görülüyor.

Elbette kötü yorumlar da var. Örneğin optimizasyon sorunları ve hataları, yeterince yenilik olmaması ve fiyat yüksekliği en çok gelen eleştiriler arasında. Oyun inceleme puanlarının ortalaması 76/100 olarak görüldü.

Bu puanlar şimdilik PlayStation 5 ve Xbox Series platformlarında geçerli. Henüz PlayStation 4 ve Xbox One için herhangi bir planlama girilmedi. Peki platformlar genelindeki inceleme puanları neler?

İşte FC 24'ün platformlar genelinde inceleme puanları:

Turuncu Levye – 8 / 10

Areajugones – 9.2 / 10

Atomix – 82 / 100

COGconnected – 84 / 100

Comicbook.com – 3 / 5

Daily Star – 5 / 5

Dexerto – 4 / 5

Eurogamer – 6 / 10

Eurogamer Germany – 8 / 10

Eurogamer Poland – 8 / 10

Everyeye.it – 8 / 10

Gameblog.fr – 7 / 10

GameOver.gr – 8 / 10

GamePro Germany – 78 / 100

Gamer.no – 7 / 10

Gamereactor UK – 4 / 10

Gamersky – 7.5 / 10

GAMES.CH – 83 / 100

GamesRadar+ – 90 / 100

GameSkinny – 7 / 10

GameStar – 75 / 100

Gamingbolt – 6 / 10

Generacion Xbox – 78 / 100

Gfinity – 6 / 10

GLHF on Sports Illustrated – 8 / 10

God is a Geek – 9.0 / 10

Guardian – 80 / 100

Hardcore Gamer – 4.5 / 5

Het Nieuwsblad – 80 / 100

Hobby Consolas – 83 / 100

IGN – 7 / 10

IGN Adria – 8 / 10

IGN Brasil – 7.5 / 10

IGN Portugal – 7 / 10

IGN Spain – 7 / 10

Impulsegamer – 4.1 / 5

Jeuxvideo.com – 16 / 20

KeenGamer – 7.2 / 10

LevelUp – 8 / 10

Meristation – 8.2 / 10

Metro GameCentral – 8 / 10

MGG – 80 / 100

Multiplayer.it – 7.5 / 10

Nintendo Life – 8 / 10

NintendoWorldReport – 8 / 10

PC Gamer – 79 / 100

Pocket-lint – 70 / 100

Power Unlimited – 69 / 100

Press Start Australia – 8 / 10

PSX Brasil – 85 / 100

Pure Xbox – 8 / 10

SECTOR.sk – 8.0 / 10

SomosXbox – 9.0 / 10

SpazioGames – 7.8 / 10

The Enemy – 80 / 100

The Games Machine – 8.5 / 10

TheGamer – 60 / 100

TheSixthAxis – 7 / 10

TRG – 80 / 100

Twinfinite – 3.5 / 5

Xbox Achievements – 70 / 100

Vandal – 7.8 / 10

VGC – 60 / 100

VideoGamer – 7 / 10

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