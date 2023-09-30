EA Sports FC 24 İnceleme Puanları Neler?
EA Sports FC 24'ün bugün çıkmasının ardından oyun hakkında değerlendirmeler gelmeye başladı. İşte FC 24'ün inceleme puanları ve daha fazlası!
Merakla beklenen FC 24'ün standart sürümü bugün yayınlandı. Oyunun ön siparişleri Ultimate Sürüm için bir hafta önceden erken erişime açılmıştı. Bu kişiler önceden yorumlarını yaptılar.
Oyunun bugün resmî olarak çıkmasının ardından gözler yeni inceleme kayıtlarına yöneldi. Steam ve Epic Games Store’da 1.200 TL‘ye satılan oyun hakkında birçok olumlu ve olumsuz eleştiri geldi.
30 yılı aşkın süredir ortaklık yaptığı FIFA ile yollarını ayıran Electronic Arts, bu sene itibarıyla yoluna kendi markası olan EA Sports FC ile devam ediyor. Bakalım marka değişikliğinin ardından oyun hakkındaki düşünceler ne oldu?
Değerlendirmeler Olumlu!
Steam'deki ilk incelemelere göre oyun için yapılan değerlendirmelerin çoğu olumlu yönde oldu. Yaklaşık 600 değerlendirmeye bakıldığında oyuncuların pek de şikâyetçi olmadığı görülüyor.
Elbette kötü yorumlar da var. Örneğin optimizasyon sorunları ve hataları, yeterince yenilik olmaması ve fiyat yüksekliği en çok gelen eleştiriler arasında. Oyun inceleme puanlarının ortalaması 76/100 olarak görüldü.
Bu puanlar şimdilik PlayStation 5 ve Xbox Series platformlarında geçerli. Henüz PlayStation 4 ve Xbox One için herhangi bir planlama girilmedi. Peki platformlar genelindeki inceleme puanları neler?
İşte FC 24'ün platformlar genelinde inceleme puanları:
- Turuncu Levye – 8 / 10
- Areajugones – 9.2 / 10
- Atomix – 82 / 100
- COGconnected – 84 / 100
- Comicbook.com – 3 / 5
- Daily Star – 5 / 5
- Dexerto – 4 / 5
- Eurogamer – 6 / 10
- Eurogamer Germany – 8 / 10
- Eurogamer Poland – 8 / 10
- Everyeye.it – 8 / 10
- Gameblog.fr – 7 / 10
- GameOver.gr – 8 / 10
- GamePro Germany – 78 / 100
- Gamer.no – 7 / 10
- Gamereactor UK – 4 / 10
- Gamersky – 7.5 / 10
- GAMES.CH – 83 / 100
- GamesRadar+ – 90 / 100
- GameSkinny – 7 / 10
- GameStar – 75 / 100
- Gamingbolt – 6 / 10
- Generacion Xbox – 78 / 100
- Gfinity – 6 / 10
- GLHF on Sports Illustrated – 8 / 10
- God is a Geek – 9.0 / 10
- Guardian – 80 / 100
- Hardcore Gamer – 4.5 / 5
- Het Nieuwsblad – 80 / 100
- Hobby Consolas – 83 / 100
- IGN – 7 / 10
- IGN Adria – 8 / 10
- IGN Brasil – 7.5 / 10
- IGN Portugal – 7 / 10
- IGN Spain – 7 / 10
- Impulsegamer – 4.1 / 5
- Jeuxvideo.com – 16 / 20
- KeenGamer – 7.2 / 10
- LevelUp – 8 / 10
- Meristation – 8.2 / 10
- Metro GameCentral – 8 / 10
- MGG – 80 / 100
- Multiplayer.it – 7.5 / 10
- Nintendo Life – 8 / 10
- NintendoWorldReport – 8 / 10
- PC Gamer – 79 / 100
- Pocket-lint – 70 / 100
- Power Unlimited – 69 / 100
- Press Start Australia – 8 / 10
- PSX Brasil – 85 / 100
- Pure Xbox – 8 / 10
- SECTOR.sk – 8.0 / 10
- SomosXbox – 9.0 / 10
- SpazioGames – 7.8 / 10
- The Enemy – 80 / 100
- The Games Machine – 8.5 / 10
- TheGamer – 60 / 100
- TheSixthAxis – 7 / 10
- TRG – 80 / 100
- Twinfinite – 3.5 / 5
- Xbox Achievements – 70 / 100
- Vandal – 7.8 / 10
- VGC – 60 / 100
- VideoGamer – 7 / 10
EA Sports FC 24'ün Resmî Şarkıları Açıklandı: Nasıl Dinlenir?
EA Sports FC 24'ün resmî şarkıları belli oldu. Böylelikle yayıncılığını Electronic Arts'ın (EA) üstlendiği futbol oyununda toplamda kaç adet şarkının yer alacağı belli oldu.
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