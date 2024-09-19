Geliyor Gelmekte Olan: EA SPORTS, FC 25'in Erken Erişim ve Resmi Çıkış Tarihini Açıkladı!

EA, merakla beklenen EA SPORTS FC 25 oyunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü stüdyo, futbolseverlerin dört gözle beklediği oyunun erken erişim ve lansman tarihini açıkladı. Detaylar haberde.

EA SPORTS FC 25, 27 Eylül'de Tüm Oyunseverlerin Beğenisine Sunulacak

EA, bugün yayınlamış olduğu liste ile birlikte beklenen FC 25'in lansman tarihi ve oyunun dünya çapında hangi tarih ve saatlerde oynanabilir olacağını açıkladı. Buna göre, EA SPORTS FC 25’in Ultimate Edition sürümünü ön sipariş veren kullanıcılar, 7 gün boyunca erken erişim şansına sahip olacak.

Ön sipariş veren konsol oyuncuları, 20 Eylül'de her bölgenin yerel saatiyle gece 00.00'dan itibaren oyuna erişebilecekler. PC oyuncuları ise oyuna aynı tarihte TSİ 07.00'de oyuna erişebilecek. EA SPORTS FC 25’in dünya çapındaki resmi lansmanı ise 27 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

EA, önceki FIFA oyunlarında da uyguladığı gibi EA Play üyelerine erken erişim döneminde yalnızca 10 saatlik bir deneme sürümü sunacak. Öte yandan sadece PC'de bulunan EA Play Pro üyeleri erken erişim süreci içerisinde oyunu sınırsız sürede deneyimleyebilecek.

Şirket ayrıca, , oyuncuların Ultimate Team takımlarını internet üzerinden kurmalarına olanak tanıyan FC 25 Companion & Web Uygulaması'nın da 19 Eylül tarihinde yani bugün yayınlanacağını açıkladı.

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