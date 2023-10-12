EA'den Yeni Futbol Oyunu: EA SPORTS FC Tactical Duyuruldu!

EA, EA SPORTS FC markasını EA SPORTS FC Tactical ile genişletiyor. EA SPORTS FC evreninin bu son üyesi, Premier Lig, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Ligue 1 ve Seria A gibi 10'dan fazla önde gelen ligden 5.000'den fazla futbolcunun yer aldığı interaktif bir simülasyon oyunu olarak futbol tutkunlarının karşısına çıkıyor.

Geleneksel futbol oyunlarının aksine, EA SPORTS FC Tactical stratejik ve sıra tabanlı bir oynanışa odaklanıyor.

Bu yenilikçi oyun, esneklik ve akıllı oyun yönetimi gibi oyun içi stratejileri öne çıkarmayı amaçlıyor. EA SPORTS FC Tactical'da maçlar, hücum, savunma ve beceri hareketlerini gerçekleştirmek için sıra tabanlı fırsatlarla simüle ediliyor ve benzersiz ve gerçekçi bir futbol deneyimi sunuluyor.

EA SPORTS FC Tactical Ön Kayıtları Açıldı

EA SPORTS FC Tactical'ın arkasındaki geliştiriciler, futbol oynanışında yeni bir çağ başlatmaktan heyecan duyuyor. Sıra tabanlı strateji oyunlarının meraklılarını EA SPORTS FC oyuncu topluluğuna davet etmeye hevesliler ve yakında daha fazla ayrıntı paylaşmayı planlıyorlar.

EA SPORTS FC Tactical 2024'ün başlarında yayınlanacak ve şu anda oyunun hem Google Play hem de App Store ön kayıtları açılmış durumda.

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